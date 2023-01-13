Не такой и жуткий. Приметы и традиции Васильева вечера 13 января

13 января нынче богат на праздники: старый Новый год, жуткая Пятница 13-го и День печати. В православном же календаре этот день знают как Васильев вечер. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Васильева вечера

Православная церковь 13 января чтит память святой Мелании Младшей — дочери сенатора Валерия Публиколы. В народе этот день называли Васильевой колядой или Щедрым вечером, ведь по старому стилю это был канун Нового года.

Вечер посвящали пышным празднованиям и готовили столько угощений, от которых ломились столы. Отсюда и пошла поговорка: «Как на Маланьину свадьбу». Считалось, что щедрый стол обеспечит хозяевам дома достаток на весь год. Гостей обязательно угощали пирогами и блюдами из свинины — свиньям покровительствовал святой Василий.

Также на рассвете варили кашу на Щедрый вечер и смотрели, сколько ее осталось в чугунке. Если он полный, то год будет удачным. Неполный сосуд каши сулит потери и разочарование.

Пшенная каша www.gastronom.ru/

Что нельзя делать 13 января?

Не стоит начинать новых дел — они могут оказаться провальными.

Запрещено занимать деньги людям , даже близким — иначе сами будете ходить в долгах.

даже близким — иначе сами будете ходить в долгах. Не стоит 13 января считать мелочь — к слезам.

Не рекомендуется садиться в черной одежде к праздничному столу.

Старый новый год. открытые источники

Приметы Васильева вечера