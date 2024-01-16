16 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Что запрещено делать в Гордеев день. Приметы и традиции 16 января

В народно-православном календаре 16 января отмечали Гордеев день. Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия.

Ведьма. Луна. Ночь
Ведьма. Луна. Ночь
ССО

Традиции Гордеева дня

В этот день нечистая сила и духи просыпались от спячки и творили разные злодеяния. Так, по поверьям, голодные ведьмы задаивали коров до смерти. Чтобы обезопасить домашний скот, хозяйки читали специальные заговоры. Например:

"Дедушка-доможирушко, пой мою скотинушку. Пой да корми, да гладко води".

Во время дойки следили, чтобы в хлеву не было "чужого глаза" - иначе нечистая сила "молоко уведет". Коров кормили овсяной или мучной кашей на молоке.

Защитить скот просили домового. Для этого в хлеву оставляли кусок пирога.

Животноводство. Корова.
Животноводство. Корова.
СС0

Что нельзя делать 16 января

  • Запрещено хвастаться чем-либо - иначе у вас это отберут и накажут.
  • Не рекомендуется надевать новую одежду - а то она быстро придет в негодность.
  • Не стоит работать вечером.
  • Нельзя мести пол и выносить мусор - можно счастье свое выкинуть.
Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Приметы Гордеева дня

  • Луна в кресте или в круге – к сильному морозу.
  • Если метель за окном, то пчелы будут хорошо роиться.
  • Увидеть возле дома зайца – к похолоданию.
  • Иней на деревьях – к ясной и сухой погоде.
  • Облака, плывущие по небу – к вьюге и метели.
  • Треск деревьев в лесу – к морозу.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость