Кошки-гармошки и «купцы-толстопузы». Куда сходить и что посмотреть в Барнауле в выходные 12 и 13 августа

Теплоходная экскурсия «Будни и праздники алтайского купечества»
12 августа можно прокатиться на теплоходе и послушать экскурсию, разрушающую стереотипы о купцах как о «толстосумах и толстопузах». Экскурсовод распишет вам уклад купеческой жизни «от и до». Чтобы посетить экскурсию, нужно прийти по адресу пл. Баварина, 8, к 11:00. Билет на экскурсию стоит 100 руб, и еще 400 руб. — билет на теплоход. Детский — 200.
Выставка «Живопись монументалиста»
12 августа в ГХМАК проведут экскурсию по экспозиции «Живопись монументалиста» президента Российской Академии художеств, народного художника Зураба Церетели. Начало в 12:00 и в 15:00.
Выставки в галерее «Республика ИЗО»
«Лит фотография»
Экспозиция Дмитрия Барышева для фотопроекта «Форум». Здесь кадры выполнены в технике лит-печати. Основная тема выставки — пейзажи и стрит.
«Ч&Б»
Экспозиция состоит из черно-белых снимков. Зрители могут погрузиться в мир монохромных кадров и легкого сюрреализма.
«Русь: эстетика, традиции, визуализация».
На этой выставке можно посмотреть работы мастеров в направлениях живопись и акварель, компьютерная графика и нейросеть, а также скульптуры, игрушки, вышивка и многое другое.
Все экспозиции можно посетить с 13:00 до 19:00. Галерея находится на пр. Космонавтов, 6г, входной взнос — 50 рублей.
Выставка кошек
С 12 по 13 августа в ДК Моторостроителей пройдет выставка кошек. Здесь можно будет посмотреть на породистых и ухоженных котиков со всей Сибири: мейн-кунов, персов, курчавых рексов, британцев, скоттиш-фолдов и многих других.
Выставка работает с 10:00 до 18:00. Билет стоит 150-200 руб.
Ярмарка меда
В свободный субботний день можно посетить ежегодную ярмарку-выставку меда на пл. Сахарова. Здесь можно попробовать луговой, горный, таежный, предгорный мед и не только.