10 января
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Жизнь

Кошки греются на спутниковых тарелках и портят сигнал интернета Starlink

Кошки вызвали проблемы у пользователя спутникового интернета Starlink, сообщил в Twitter «потерпервший».

Черный кот.
Черный кот.
СС0

По его словам, «Starlink работал отлично, пока коты не обнаружили, что тарелка дает немного согреться в холодные дни».

Это происходит потому, что терминал обладает встроенной системой плавления снега, чтобы он не ухудшал качество сигнала. Однако кошки тоже портят качество сигнала и прерывают просмотр фильмов, пишет Газета.ru.

Пользователь также отметил — кошки самостоятельно покидают обогреваемый домик для них, чтобы в солнечные дни посидеть на тарелке. Ночью и в пасмурную погоду они остаются внутри.

О системе

Starlink — система глобального скоростного спутникового интернета, которую развертывает компания SpaceX. Пользовательский терминал Starlink в целом похож на спутниковую тарелку. Тарелки Starlink можно устанавливать не только на земле, а в любом месте, где есть прямая видимость со спутниками.

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