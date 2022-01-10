Кошки греются на спутниковых тарелках и портят сигнал интернета Starlink

По его словам, «Starlink работал отлично, пока коты не обнаружили, что тарелка дает немного согреться в холодные дни».

Это происходит потому, что терминал обладает встроенной системой плавления снега, чтобы он не ухудшал качество сигнала. Однако кошки тоже портят качество сигнала и прерывают просмотр фильмов, пишет Газета.ru.

Пользователь также отметил — кошки самостоятельно покидают обогреваемый домик для них, чтобы в солнечные дни посидеть на тарелке. Ночью и в пасмурную погоду они остаются внутри.

О системе

Starlink — система глобального скоростного спутникового интернета, которую развертывает компания SpaceX. Пользовательский терминал Starlink в целом похож на спутниковую тарелку. Тарелки Starlink можно устанавливать не только на земле, а в любом месте, где есть прямая видимость со спутниками.