Космическая эскадрилья: стало известно, какие НЛО снял космонавт с борта МКС

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием снял над Антарктидой группу из пяти неопознанных летающих объектов (НЛО).

По словам космонавта, пять объектов пролетели параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга. Он предположил, что это могли быть метеоры или спутники.

Снимки делались раз в секунду, а затем были собраны в видеоролик в режиме timelapse — 25 кадров в секунду.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Информацию о заснятых объектах космонавт пообещал передать руководству «Роскосмоса» и в Институт космических исследований Российской академии наук.

Космическая эскадрилья

Неопознанные объекты могли принадлежать спутникам системы глобального интернета Starlink, развертываемым американской компанией SpaceX.

В настоящее время на низкой околоземной орбите находится более 600 таких космических аппаратов, пишет Lenta.ru. Глава SpaceX Илон Маск надеется довести их численность до 12 тысяч.

В пользу этой версии высказался тарший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин: «Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона. Они пока вместе летают, потом разбегутся».

Замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на камеру могла попасть серия из 58 мини-спутников Starlink.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, объекты на фото вряд ли являются спутниками. Эксперт предположил — это космический мусор, отделившийся от МКС.

Роскосмос и Пентагон

В России против Starlink выступает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации исключил любое сотрудничество со SpaceX в данном направлении, поскольку, по его словам, американская компания является подрядчиком Пентагона.

Такие зарубежные системы глобального интернета, как американская Starlink и британская OneWeb, не получили разрешение на свою деятельность в России — фактически запрещены.