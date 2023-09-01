Космическая ностальгия по 90-м. В Барнауле поставили спектакль о том, как не надо врать

Новый сезон в Алтайском краевом театре драмы откроет лирическая комедия "Облако-рай" от режиссера Галины Зальцман. В основу легла повесть Георгия Николаева «Звездный час по местному времени». Рассказываем, о чем будет спектакль и почему стоит окунуться в атмосферу провинциального городка прямиком из начала 1990-х.

О чем постановка

Большинство зрителей познакомились с незадачливым Колей благодаря фильму «Облако-рай» режиссера Николая Досталя с Андреем Жигаловым в главной роли. Именно на основе сценария этого фильма создана театральная постановка, которую показывали уже во многих российских театрах.

События разворачиваются в маленьком провинциальном городке. На дворе — переломные 1990-е годы. Местный парень Коля старается развеять скуку серых будней и надоедает соседям разговорами про погоду. Чтобы привлечь их внимание, Коля решает соврать, что уезжает, да не куда-нибудь, а на Дальний Восток.

У него получилось — соседи заинтересованы. Более того, его отъезд становится настоящей сенсацией! Жители городка бегут к Коле, чтобы успеть поздравить, попрощаться, заодно и его вещички себе прибрать, они ведь ему все равно больше не нужны. Парень становится местным героем! Вот только сам Коля этому больше не рад.

Спектакль "Облако-рай". Анна Зайкова

Много музыкальных номеров и игра света

Сцены перебиваются музыкальными номерами в исполнении действующих лиц под живую игру инструментов. Все песни так или иначе связаны с космосом. Артисты поют Nautilus Pompilius, «Звездочку» и «Облако-рай» Андрея Жигалова, а также известные хиты 1990-х. Причем происходит это каждый раз внезапно – герои бросают образы, хватают музыкальные инструменты, выстраиваются в ряды и поют от лица хора спичечного завода «Победа». Зритель точно почувствует ностальгию, особенно во время песни «Трава у дома», исполненной в стиле рок.

Техническая часть спектакля приятно радует глаз. Постановка наполнена светом и постоянным движением. Сцена то озаряется яркими отблесками диско-шара, под который проходят веселые проводы Коли, то погружается в тоскливую тьму, оставляя героя наедине с невеселыми мыслями.

Спектакль "Облако-рай". Анна Зайкова

Мысли вместо облаков

Главная сцена поделена на два пространства: провинциальный городок находится на переднем плане, а позади него — купол земного шара, для которого использовали специальную декорацию. По нему "пролетают" мысли и чувства главного героя, нарисованные на деревянных табличках: звезды, планеты, облака и даже бабушки у подъезда. Основные декорации — тесная комната и обшарпанный подъезд — движутся по сцене, постоянно сменяя друг друга и придавая динамику повествованию. Стоит отметить, что актеры на сцене даже пользуются дверями, а не ходят «сквозь стены».

Образы и костюмы

Образы героев постановки соответствуют изменчивому духу перестройки. Половина из них все еще родом из СССР – клетчатые рубашки, выглаженные брюки на подтяжках, строгие платья. А другая половина уже оказалась под влиянием новой моды – начесы, рваные колготки в сетку, кожа, спортивные костюмы, яркий, кричащий макияж.

Костюмеры тоже постарались: артисты на сцене смотрелись аутентично и натурально. Но, в конце концов, и те, и другие облачаются в классические костюмы и атласные платья, чтобы проводить Колю на автобус в его новую жизнь, демонстрируя единение героев.

Спектакль "Облако-рай". Анна Зайкова

Отражение перестройки и вечные темы

Постановка – отражение стремительно меняющегося менталитета страны. Уже появляется Филомеев - Малиновый Пиджак - человек авторитетный, способный все достать и все решить. А вот пионер становится символом устаревшего – это не молодой, полный энергии юноша, а человек средних лет, который не так уж и чист помыслами и не слишком умен.

Спектакль наполнен разными вопросами, на которые не всегда можно найти ответы. Одни увидят в нем поучительную историю о том, что не стоит пытаться казаться тем, кем ты не являешься (и уж тем более врать). Другие спросят себя, стоит ли покидать родное захолустье, если тебе и так в нем хорошо?

Невозможно не заметить и одиночество Коли. Коллеги по работе не любят пустых разговоров, приятель Федя, к которому парень иногда ходит в гости, отвечает односложно и ничем не интересуется, а его жена не слишком рада компании. С возлюбленной, Наташей, вообще никакой конкретики в отношениях – непонятно, любит ли она его в ответ. Да и родителей у Коли, судя по всему, нет – он снимает скромную комнатку у педантичного, бойкого пожилого мужчины.

Но Коля не утрачивает оптимизма: персонаж остается непосредственным, необидчивым. Только желание добиться к себе внимания неожиданно пересиливает и вдруг оборачивается катастрофой для самого героя.

Еще одна вечная тема, которая затрагивается в спектакле, – а нужен ли я кому-то? Кажется, что своей выходкой Коля хочет доказать всем и самому себе, что «до меня есть дело, в меня верят, меня любят, я не пустое место». Но убедится ли он в этом – большой вопрос.

Личные впечатления

Юлия Дильман:

- Постановка подарила мне положительные эмоции и оставила с приятной тоской на сердце. Финал открытый, поэтому остается только гадать, как сложится жизнь Коли в дальнейшем. Кстати, ответ на этот вопрос попытался дать Досталь. В 2005 году он снял фильм «Колька — перекати поле», в котором рассказал о том, что случилось с главным героем спустя несколько лет.

Екатерина Копытова:

- Мне показалось, что Коля неслучайно соврал о своем отъезде, словно давно хотел изменить свою жизнь. Об этом говорят и его мысли и мечты, которые всю постановку появляются перед зрителями под видом облаков на небе, и космонавт, который, скорее всего, тоже олицетворяет чувства героя. Но Коля оказался слишком ведомым, и даже в конце был не уверен – а зачем он уезжает и надо ли ему это. В конце концов постановка вышла лаконичной, с равномерными порциями драмы и юмора, с ностальгичной ноткой 90-х. Сцены не перегружены лишними диалогами, а финал заставляет гадать о будущем героя и надеяться, что с ним все будет хорошо.