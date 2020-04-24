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Жизнь

Космическая скала в «маске» целеустремленно несется к Земле. Удалось снять небесное тело

Команда Virtual Telescope Project и сотрудники обсерватории в Чили сделали новый снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля вплотную приблизится к Земле.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Астрономы пошутили — астероид выглядит так, будто на нем надета медицинская маска.

Сами сотрудники обсерватории тоже соблюдают безопасную дистанцию и носят маски.

Астероид впервые заметили в 1998 году, глыба путешествует в космосе со скоростью 31 320 километров в час, пишет ScienceAlert.

В конце апреля он пройдет максимально близко к Земле — космическая скала будет от планеты на расстоянии 6,3 млн километров, пишет mail.ru. Это более чем в 16 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

Шпионские базы

Инопланетяне могут следить за Землей с астероидов — такое предположение высказал американский физик Джеймс Бенфорд, участник проекта SETI по поиску внеземного разума в своей работе в издании The Astronomical Journal. Он призвал как можно скорее начать плотное изучение околоземных объектов.

Ученые не исключили шансы, что внеземные обитатели могли выбрать один из ко-орбитальных астероидов в качестве «шпионской базы»: ведь именно оттуда открывается отличный вид на Землю.

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