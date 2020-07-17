Космическая станция прислала на Землю снимки Солнца с «кострами»

Зонд оказался на расстоянии в 77 млн километров от Солнца. Изображения звезды, полученные инструментом EUI в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне волн, позволили ученым выявить многочисленные небольшие вспышки, которые получили неофициальное обозначение «костры».
Они в несколько миллионов раз менее интенсивные, чем обычные вспышки на Солнце, и наблюдались по всему диску Солнца. Ученым теперь предстоит выяснить механизмы генерации подобных вспышек. По одной из версий «костры» могут играть роль в поставке энергии в корону Солнца, обеспечивая ее аномальный нагрев, пишет N+1.
Ранее самый большой в мире наземный солнечный телескоп DKIST, обладающий четырехметровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики, позволил астрономам получить наиболее детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений, пишет newsru.com.