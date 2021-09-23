Космически крутой: когда откроют барнаульский планетарий в «Родине» и каким он будет

Барнаульский планетарий находится в историческом здании Крестовоздвиженской церкви. Последняя, правда, проработала там всего восемь лет, а вот планетарий находился в парке больше 70-ти.
Официально здание барнаульского планетария передали приходу Крествоздвиженской церкви в 2019 году. Тогда же начались активные поиски нового помещения. Выбор пал на кинотеатр «Родина», откуда недавно съехал театр кукол «Сказка».
Строительство полностью нового «звездного дома» (например, в Нагорном парке, откуда открывался бы идеальный вид на небо) обошлась бы местному бюджету в «копеечку». Так, в соседнем Новосибирске планетарий построили за 320 млн рублей, причем 200 млн были из федерального бюджета. Сегодня, конечно, стоимость точно такого же проекта была бы в разы больше.
Строительные работы стартовали в «Родине» в начале августа.
Сейчас там ремонтируют «синий» зал — оттуда убрали все кресла, разобрали полы, большую сцену, сделали небольшой «пятачок» для малой сцены, поставили кабинку для лектора.
Впереди — установка натяжного девятиметрового купола на металлический каркас. Кстати, здесь он будет установлен значительно ниже, так что зрителям обещают полное погружение в космическое пространство.
«Мы перевезем в здание свой оптико-механический аппарат „Цейс“, который прослужил нам почти 60 лет и находится в идеальном состоянии. Специалисты проведут ему ревизию и интегрируют с цифровой системой», — рассказал директор планетария Павел Ягодкин.
Ремонтные работы осложняются тем, что строителям нельзя кардинально менять помещения исторического здания. Например, в «синем» здании по-прежнему останется фундамент сцены.
«Кинотеатр „Родина“ — это объект культурного наследия. И это накладывает большие обязательства, любые вмешательства нужно согласовывать с Алтайохранкультурой. Приходится приспосабливаться», — пояснил Валерий Паршков.
В «красном» зале планируют разместить интерактивный астрономический музей, в котором все экспонаты можно будет потрогать, покрутить и так далее.
В «малом» зале хотят показывать научно-фантастические фильмы и проводить встречи с интересными лекторами.
Некоторые интересные объекты хотят разместить и в фойе — но пока там только распишут стены в космической тематике.
Так кинотеатр «Родина» превратится не просто в планетарий, а образовательно-научный центр для детей и взрослых.
Всего на переезд планетария выделено около 13 млн рублей.
Больше 9 млн рублей потратят на установку цифрового оборудования, которое позволит показывать научные программы в формате 4K, 1 млн рублей — на закупку специальных отклоняющихся кресел на 45 мест, 1,6 млн рублей выделено на дальнейшее проектирование образовательно-научного центра.
«Если зимой мы справимся с проектированием, то при хорошем стечении обстоятельств и выделении необходимых средств мы проведем дальнейшие работы следующим летом. Необходимо отремонтировать кровлю, фасад, облагородить прилегающую территорию и так далее. Пока что директор вместе со специалистами составляют техзадание и смету для дальнейших работ», — подчеркнул Валерий Паршков.
Во сколько обойдутся дальнейшие строительные работы и закупка оборудования — пока что сказать сложно, но речь точно пойдет о десятках миллионах рублей.
Недешево обойдется и будущий музей — так, стоимость одного экспоната может варьироваться от 100 тыс. до 1,5 млн рублей.
«Синий» полнокупольный зал планируют открыть в конце этого года. Тогда же планетарий примет первых посетителей. Это — первый этап работ.
Дальнейшие проекты — по созданию музея, обустройству «малого» зала и так далее — хотят завершить к 2023 году.
Директор планетария Павел Ягодкин считает, что новое месторасположение в центре города повысит посещаемость. В связи с этим они пересмотрят свою программную сетку, сделают больше вечерних сеансов (сейчас учреждение ежедневно демонстрирует три полнокупольные программы).
Что касается стоимости билетов, то ее повышать пока не планируют. Сейчас вход для детей стоит 100 рублей, для взрослых — 150 рублей.
Кстати, при появлении музея билет будет единым — то есть по нему можно будет посмотреть экспонаты и научную программу.
В «Изумрудном» парке у планетария было идеальное расположение для астрономических наблюдений в телескоп — не мешал уличный свет. У бывшего кинотеатра такие наблюдения уже будут невозможны.
Павел Ягодкин предполагает, что подобные мероприятия можно будет проводить на территории Нагорного парка. Также у планетария в планах закупка солярного телескопа, с помощью которого можно будет наблюдать за солнцем.
«Родина» — название громкое, и председатель комитета по культуре Валерий Паршков не исключил, что его могут присвоить планетарию.
«Давайте посмотрим, что на этот счет скажут горожане. Нам ничего не мешает оставить историческое название», — подытожил он.