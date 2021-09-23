Космически крутой: когда откроют барнаульский планетарий в «Родине» и каким он будет

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Почему планетарий переезжает из парка «Изумрудный»?

Барнаульский планетарий находится в историческом здании Крестовоздвиженской церкви. Последняя, правда, проработала там всего восемь лет, а вот планетарий находился в парке больше 70-ти.

Официально здание барнаульского планетария передали приходу Крествоздвиженской церкви в 2019 году. Тогда же начались активные поиски нового помещения. Выбор пал на кинотеатр «Родина», откуда недавно съехал театр кукол «Сказка».

Строительство полностью нового «звездного дома» (например, в Нагорном парке, откуда открывался бы идеальный вид на небо) обошлась бы местному бюджету в «копеечку». Так, в соседнем Новосибирске планетарий построили за 320 млн рублей, причем 200 млн были из федерального бюджета. Сегодня, конечно, стоимость точно такого же проекта была бы в разы больше.