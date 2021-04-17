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Жизнь

Космический корабль «Союз МС-17» приземлился в казахскую степь вместе с экипажем МКС

Корабль «Союза МС-17» вместе с членами экипажа удачно приземлился в степи Казахстана. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
www.instagram.com/kudsverchkov

«В 07.55.12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК „Союз МС-17“. На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее. Добро пожаловать на Землю!», — написал Рогозин.

В корабле после шести месяцев пребывания на Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

На МКС остались семь человек, в том числе двое россиян.

Экипаж 64-й экспедиции МКС вышел на орбиту 184 дня назад. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет. Также космонавты загерметизировали две трещины в переходной камере модуля «Звезда», хотя незначительная утечка воздуха продолжилась.

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