Космический взрыв случится над Землей. И при чем тут Полярная звезда

Это появление в небе вспышки, не уступающей по яркости Полярной звезде, указывает Газета.Ru.
Свет будет исходить от мощного звездного взрыва, случившегося в созвездии Северной короны.
Взрыв произойдет в двойной звездной системе, состоящей из затухающего красного гиганта и белого карлика.
Ранее Земля приняла загадочный радиосигнал.
Астрономы зафиксировали загадочный взрыв радиоволн, который преодолел расстояние в 8 млрд лет, чтобы достичь Земли.
Этот радиовсплеск — один из самых отдаленных и энергичных, когда-либо наблюдаемых. Всплеск продолжался менее одной миллисекунды.
Также
загадочные и длительные радиосигналы получили от красного карлика. Полученные радиосигналы не хаотичны — их характер регулярно меняется. Сигналы получили во время двух сеансов.
Каждый сеанс шел по несколько часов. Наиболее эффектный радиовсплеск был во время второго.
У ученых есть умозаключения версий по поводу этих радиосигналов. Одна из версий - радиосигналы появляются во время полярных сияний.
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