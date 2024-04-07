Космический взрыв случится над Землей. И при чем тут Полярная звезда

В ближайшие пять месяцев земляне несколько дней наблюдать редкий космический феномен.

Это появление в небе вспышки, не уступающей по яркости Полярной звезде, указывает Газета.Ru.

Свет будет исходить от мощного звездного взрыва, случившегося в созвездии Северной короны.

Взрыв произойдет в двойной звездной системе, состоящей из затухающего красного гиганта и белого карлика.

Ранее Земля приняла загадочный радиосигнал.

Астрономы зафиксировали загадочный взрыв радиоволн, который преодолел расстояние в 8 млрд лет, чтобы достичь Земли.

Этот радиовсплеск — один из самых отдаленных и энергичных, когда-либо наблюдаемых. Всплеск продолжался менее одной миллисекунды.

Также

загадочные и длительные радиосигналы получили от красного карлика. Полученные радиосигналы не хаотичны — их характер регулярно меняется. Сигналы получили во время двух сеансов.

Каждый сеанс шел по несколько часов. Наиболее эффектный радиовсплеск был во время второго.

У ученых есть умозаключения версий по поводу этих радиосигналов. Одна из версий - радиосигналы появляются во время полярных сияний.

Самое важное - в нашем Telegram-канале