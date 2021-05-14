Космический зонд NASA зафиксировал фоновую музыку межзвездного пространства

На расстоянии более 14 миллиардов километров от Земли зонд NASA «Вояджер-1» зафиксировал фоновую музыку межзвездного пространства, сообщает Business Insider.

Корабль запустили в космос более 40 лет назад. Он покинул Солнечную систему в 2012 году.

Через пять лет после начала своего межзвездного путешествия «Вояджер-1» начал улавливать монотонный гул.

Космический корабль зафиксировал постоянный гул заряженного газа, называемого плазмой, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

Звук создается, когда эта плазма колеблется в межзвездной среде — смеси излучения, газообразных частиц и пыли, заполняющей пространство между звездами, пишет bfm.ru.

«Мы обнаруживаем слабый, постоянный гул межзвездного газа», — говорится в заявлении Стеллы Кох Окер, астронома Корнельского университета в США и соавтора нового исследования.

Это жужжание не было бы слышно для человеческого уха, но бортовые инструменты «Вояджера-1» могут улавливать вибрации. «Если бы мы могли слышать это, это звучало бы как одна обычная нота, играемая постоянно и не сильно меняющаяся», — сказала она.

Лайк

Между тем барнаульский фотограф снял МКС на фоне Солнца и получил лайк из космоса. Этим фото поделился барнаульский фотограф под ником grad.i.ent в Instagram.

Автор передал привет всему экипажу МКС и отметил их аккаунты под фото.

«Я знаю что Сергей Кудь-Сверчков не раз делал фотки Барнаула с МКС, теперь есть ответочка — фотка МКС из Барнаула (вряд-ли Сергей увидит этот пост — ну, а вдруг?», — пишет фотограф.

Кудь-Сверчков увидел и оценил снимок лайком.