Космическое веселье: как на День города барнаульцы открывали в себе новые таланты

Дети и взрослые увлекательно провели свое время и даже открыли в себе новые таланты.
Вместе они поиграли в захватывающие настолки от «Мосигры». Самые маленькие поучаствовали в мастер-классе от хобби-маркета «Хэнд Мэд» и сплели себе браслетик, который будет напоминать о празднике.
Особую память о 290-летии Барнаула забрали с собой и посетители площадки банка «Открытие». Компания обустроила уникальную зону «Little planet» — на ней каждый смог бесплатно сфотографироваться и забрать с собой «космическую» фотокарточку.
Еще одну яркую фотозону устроил салон обоев «Декорация» и показал, какими стильными и современными могут выглядеть обои в доме каждого барнаульца.
Группа компаний «Союз» устроила настоящий караоке-баттл. Барнаульцы спели популярные хиты и получили за это призы и подарки. Также они смогли сфотографироваться с Йети— символом нового ЖК «Лапландия».
Центр детской и семейной психологии «Каритас +» научил всех желающих технике правополушарного рисования. Оказалось, что талант к художеству есть у каждого — стоит только захотеть научиться!
Для тех, кто любит проводить время с пользой, представители официального дилера «Автоцентр Реал» провели автообзор и рассказали, как можно приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе.
С другими вкусными напитками жителей города познакомила «Форштадская пивоварня», которая производит разнообразные лимонады, квас и природную питьевую воду и реализует продукцию в 20 городах России.
На площадке партнера федеральной розничной сети «Галамарт» барнаульцы узнали о полезных, а главное — очень выгодных товарах для дома и работы.
Компания «Ренессанс Косметик» не только представила свои новинки (которые в период коронавируса особенно актуальны), но и познакомили гостей праздника с Экомэном — супергероем, который борется за экологию и порядок в нашем городе.
Жительницы города также смогли познакомиться с ухаживающей косметикой родом из Азии «Секреты Лан» компании «ШенЛи» и узнать, как восточным девушкам удается долгие годы сохранять свою молодость и красоту.
Мужчин же заинтересовал стенд компании «СИБПЕЧЬТОРГ» — именно в этом магазине можно найти все необходимое для бани, большой ассортимент печей и дымоходов, а также мебель из липы.
Также барнаульцы поучаствовали в разнообразных конкурсах и викторинах от партнеров, получили призы и подарки, а главное — заряд позитива на всю осень!