Космическое веселье: как на День города барнаульцы открывали в себе новые таланты

19 cентября Барнаул ярко отметил свой 290-летий день рождения. Барнаульцы отлично повеселились на площадке у «Титов-Арены», которую подготовил издательский дом «Алтапресс».

Дети и взрослые увлекательно провели свое время и даже открыли в себе новые таланты.

Вместе они поиграли в захватывающие настолки от «Мосигры». Самые маленькие поучаствовали в мастер-классе от хобби-маркета «Хэнд Мэд» и сплели себе браслетик, который будет напоминать о празднике.

Особую память о 290-летии Барнаула забрали с собой и посетители площадки банка «Открытие». Компания обустроила уникальную зону «Little planet» — на ней каждый смог бесплатно сфотографироваться и забрать с собой «космическую» фотокарточку.

Еще одну яркую фотозону устроил салон обоев «Декорация» и показал, какими стильными и современными могут выглядеть обои в доме каждого барнаульца.

Группа компаний «Союз» устроила настоящий караоке-баттл. Барнаульцы спели популярные хиты и получили за это призы и подарки. Также они смогли сфотографироваться с Йети— символом нового ЖК «Лапландия».

Барнаул ярко отметил свой 290-летий день рождения. Дмитрий Лямзин.

Центр детской и семейной психологии «Каритас +» научил всех желающих технике правополушарного рисования. Оказалось, что талант к художеству есть у каждого — стоит только захотеть научиться!

Для тех, кто любит проводить время с пользой, представители официального дилера «Автоцентр Реал» провели автообзор и рассказали, как можно приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе.

Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин. Как приобрести новый автомобиль по цене ежедневной чашки кофе. Дмитрий Лямзин.

С другими вкусными напитками жителей города познакомила «Форштадская пивоварня», которая производит разнообразные лимонады, квас и природную питьевую воду и реализует продукцию в 20 городах России.

На площадке партнера федеральной розничной сети «Галамарт» барнаульцы узнали о полезных, а главное — очень выгодных товарах для дома и работы.

Барнаул ярко отметил свой 290-летий день рождения. Дмитрий Лямзин. Барнаул ярко отметил свой 290-летий день рождения. Дмитрий Лямзин.

Компания «Ренессанс Косметик» не только представила свои новинки (которые в период коронавируса особенно актуальны), но и познакомили гостей праздника с Экомэном — супергероем, который борется за экологию и порядок в нашем городе.

Жительницы города также смогли познакомиться с ухаживающей косметикой родом из Азии «Секреты Лан» компании «ШенЛи» и узнать, как восточным девушкам удается долгие годы сохранять свою молодость и красоту.

Барнаул ярко отметил свой 290-летий день рождения. Дмитрий Лямзин. «СИБПЕЧЬТОРГ» — большой ассортимент печей и дымоходов. Архив компании Барнаул ярко отметил свой 290-летий день рождения. Дмитрий Лямзин.

Мужчин же заинтересовал стенд компании «СИБПЕЧЬТОРГ» — именно в этом магазине можно найти все необходимое для бани, большой ассортимент печей и дымоходов, а также мебель из липы.

Также барнаульцы поучаствовали в разнообразных конкурсах и викторинах от партнеров, получили призы и подарки, а главное — заряд позитива на всю осень!

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