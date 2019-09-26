Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Космодром Восточный могут назвать в честь Владимира Путина

Присвоение космодрому Восточный имени президента России Владимира Путина является вполне реальным вариантом, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Владимир Путин на космодроме Восточный.
Владимир Путин на космодроме Восточный.
kremlin.ru

«Я думаю, придет время и для этого», — цитирует Рогозина ТАСС.

Таким образом бывший вице-премьер правительства РФ ответил на вопрос журналиста о возможном присвоении космодрому имени Путина по аналогии присвоения стартовому комплексу на космодроме Байконур имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что правительство недовольно темпами строительства космодрома Восточный. В связи с этим для дальнейшего строительства президент РФ Владимир Путин может поменять подрядчика. В ответ Рогозин сообщил, что в негативных замечаниях нет ничего необычного: «Так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле».

О космодроме

Восточный начали строить в Амурской области в 2011 году по указу Путина. В 2016 году закончилось строительство первого стартового комплекса. По фактам нарушений при строительстве возбуждено более 140 уголовных дел, ущерб от которых составил более десяти миллиардов рублей.

На Восточном в ближайшее время должна была начаться заливка бетона под стартовый стол, с которого в космос будут отправлять ракеты «Ангара», напоминает НСН. Данные работы должны быть завершены в 2022 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость