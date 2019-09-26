Космодром Восточный могут назвать в честь Владимира Путина

«Я думаю, придет время и для этого», — цитирует Рогозина ТАСС.

Таким образом бывший вице-премьер правительства РФ ответил на вопрос журналиста о возможном присвоении космодрому имени Путина по аналогии присвоения стартовому комплексу на космодроме Байконур имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что правительство недовольно темпами строительства космодрома Восточный. В связи с этим для дальнейшего строительства президент РФ Владимир Путин может поменять подрядчика. В ответ Рогозин сообщил, что в негативных замечаниях нет ничего необычного: «Так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле».

О космодроме

Восточный начали строить в Амурской области в 2011 году по указу Путина. В 2016 году закончилось строительство первого стартового комплекса. По фактам нарушений при строительстве возбуждено более 140 уголовных дел, ущерб от которых составил более десяти миллиардов рублей.

На Восточном в ближайшее время должна была начаться заливка бетона под стартовый стол, с которого в космос будут отправлять ракеты «Ангара», напоминает НСН. Данные работы должны быть завершены в 2022 году.