Космонавт МКС рассказал, как до него дозвонились телефонные мошенники

Олег Новицкий поделился своим опытом общения со злоумышленниками в ходе прямого включения с Международной станции. Общение с космонавтом и его коллегой Петром Дубовым проходило в рамках онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon, сообщает информагенство РИА Новости.

Новицкий рассказал, что ему пришлось столкнуться со звонками мошенников, которые представлялись сотрудниками Сбербанка, но их попытки обмануть космонавта не увенчались успехом.

МКС. naked-science.ru

«Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — пояснил космонавт.

РИА новости напомнило, что сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Новицкого и Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Справка Cyber Polygon — международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.

Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стал главный специалист «Роснефти» по экономической безопасности Красноярского края.