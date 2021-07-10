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Жизнь

Космонавт МКС рассказал, как до него дозвонились телефонные мошенники

Олег Новицкий поделился своим опытом общения со злоумышленниками в ходе прямого включения с Международной станции. Общение с космонавтом и его коллегой Петром Дубовым проходило в рамках онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon, сообщает информагенство РИА Новости.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Новицкий рассказал, что ему пришлось столкнуться со звонками мошенников, которые представлялись сотрудниками Сбербанка, но их попытки обмануть космонавта не увенчались успехом.

МКС.
МКС.
naked-science.ru

«Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — пояснил космонавт.

РИА новости напомнило, что сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Новицкого и Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Справка

Cyber Polygon — международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.

Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стал главный специалист «Роснефти» по экономической безопасности Красноярского края.

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