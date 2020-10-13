Космонавт рассказал, почему запрещено пить спиртное на борту МКС

«Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость — это не главный критерий. Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами», — пояснил он.
После этого, по словам космонавта, моментально отключаются системы очистки воздуха.
В свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам вина для борьбы с последствиями радиации. Однако впоследствии от этой идеи пришлось отказаться из-за влияния спирта на системы станции, пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что новогоднее шампанское на столе космонавтом МКС заменено фотографией.