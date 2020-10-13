Космонавт рассказал, почему запрещено пить спиртное на борту МКС

Запрет на использование любого спиртосодержащего средства на борту Международной космической станции (МКС) объясняется тем, что оно может привести к поломке систем очистки воздуха, рассказал российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев в интервью с РИА Новости.