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Жизнь

Космонавт рассказал, почему запрещено пить спиртное на борту МКС

Запрет на использование любого спиртосодержащего средства на борту Международной космической станции (МКС) объясняется тем, что оно может привести к поломке систем очистки воздуха, рассказал российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев в интервью с РИА Новости.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

«Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость — это не главный критерий. Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами», — пояснил он.

После этого, по словам космонавта, моментально отключаются системы очистки воздуха.

В свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам вина для борьбы с последствиями радиации. Однако впоследствии от этой идеи пришлось отказаться из-за влияния спирта на системы станции, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что новогоднее шампанское на столе космонавтом МКС заменено фотографией.

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