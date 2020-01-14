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Космонавты-испытатели посетили Барнаульский пивоваренный завод

Герои России — космонавты-испытатели отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Олег Артемьев и Антон Шкаплеров и генерал-лейтенант, изобретатель, военный деятель Владимир Болысов 10 января посетили Барнаульский пивоваренный завод.

Производство.
Производство.
Источник: Барнаульский пивоваренный завод.

Гостей в особенности заинтересовала технология добычи воды из артезианских скважин, расположенных на территории завода, а также процесс водоподготовки и розлива воды, выпускаемой под торговой маркой «Алтайский источник» в различные виды тары объёмом от 0,5 л. до 19-литровых бутылей.

Вода «Алтайский источник».
Вода «Алтайский источник».
Источник: Барнаульский пивоваренный завод.
Производство.
Производство.
Источник: Барнаульский пивоваренный завод.
Вода «Алтайский источник».
Вода «Алтайский источник».
Источник: Барнаульский пивоваренный завод.

Как известно, при совершении длительных полётов для космонавтов-испытателей особую ценность имеет вода, в особенности питьевая, этим и обусловлен интерес гостей к производственным площадкам и техническим возможностям Барнаульского пивоваренного завода.

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