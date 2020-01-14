Космонавты-испытатели посетили Барнаульский пивоваренный завод

Гостей в особенности заинтересовала технология добычи воды из артезианских скважин, расположенных на территории завода, а также процесс водоподготовки и розлива воды, выпускаемой под торговой маркой «Алтайский источник» в различные виды тары объёмом от 0,5 л. до 19-литровых бутылей.
Как известно, при совершении длительных полётов для космонавтов-испытателей особую ценность имеет вода, в особенности питьевая, этим и обусловлен интерес гостей к производственным площадкам и техническим возможностям Барнаульского пивоваренного завода.