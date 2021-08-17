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Жизнь

Космонавту, пролетающему над Сахалином, пожаловались на снос памятника Юрия Гагарина

Космонавт Олег Новицкий сделал фотографию с борта МКС снимок Южно-Сахалинска и выложил его в социальных сетях. Он сопроводил фото областной столицы небольшой исторической справкой о ее образовании, перечислил ее природные богатства, а также музеи, исторические и мемориальные комплексы. В комментариях к посту жители Сахалина отметили варварское отношение к истории освоения космоса, говорится на странице издания Astv.ru.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
www.instagram.com/kudsverchkov

Пост с фотографией собрал множество комментариев с благодарностями. Однако, жители области не могли не написать про снос памятника первому советскому космонавту Юрию Гагарину.

«Вид на самом деле фантастический. А на Сахалине памятник Гагарину снесли недавно…», — выступил с жалобой один из жителей островного региона.

Напомним, памятник случайно обнаружили на побережье в Невельском районе. Тогда история буквально прогремела на всю страну. На том месте, где он был установлен, планируют построить автозаправку.

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Отмечается, что сам Олег Новицкий на данное сообщение пока ничего не ответил. Но несколько дней назад глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале довольно резко высказался по этому поводу и обещал обратиться к властям Сахалина с требованием разъяснить ситуацию — как получилось, что памятник был разрушен и будет ли он восстановлен.

Власти островного региона оперативно отреагировали. Губернатор Сахалинской области поручил отреставрировать барельеф до 1 сентября. Его планируют установить в музее Невельска.

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