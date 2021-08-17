Космонавту, пролетающему над Сахалином, пожаловались на снос памятника Юрия Гагарина

Пост с фотографией собрал множество комментариев с благодарностями. Однако, жители области не могли не написать про снос памятника первому советскому космонавту Юрию Гагарину.
«Вид на самом деле фантастический. А на Сахалине памятник Гагарину снесли недавно…», — выступил с жалобой один из жителей островного региона.
Напомним, памятник случайно обнаружили на побережье в Невельском районе. Тогда история буквально прогремела на всю страну. На том месте, где он был установлен, планируют построить автозаправку.
Отмечается, что сам Олег Новицкий на данное сообщение пока ничего не ответил. Но несколько дней назад глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале довольно резко высказался по этому поводу и обещал обратиться к властям Сахалина с требованием разъяснить ситуацию — как получилось, что памятник был разрушен и будет ли он восстановлен.
Власти островного региона оперативно отреагировали. Губернатор Сахалинской области поручил отреставрировать барельеф до 1 сентября. Его планируют установить в музее Невельска.