Костюм на Хэллоуин 2018: в чем пойти на праздник

Вечером 31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин. Кельты верили, что в эту ночь можно стать жертвой привидений и злых духов. Чтобы избежать неприятностей, они наряжались в звериные шкуры. Это должно было отпугнуть нечисть. В наше время традиция наряжаться сохранилась. Однако наряду с жуткими костюмами встречаются довольно привлекательные варианты. Altapress.ru подготовил подборку ярких костюмов на Хэллоуин.