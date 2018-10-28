Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
29

Костюм на Хэллоуин 2018: в чем пойти на праздник

Вечером 31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин. Кельты верили, что в эту ночь можно стать жертвой привидений и злых духов. Чтобы избежать неприятностей, они наряжались в звериные шкуры. Это должно было отпугнуть нечисть. В наше время традиция наряжаться сохранилась. Однако наряду с жуткими костюмами встречаются довольно привлекательные варианты. Altapress.ru подготовил подборку ярких костюмов на Хэллоуин.

Хэллоуин.
Хэллоуин.
СС0

Предлагаем пройти тест и узнать, какой костюм на Хэллоуин подойдет именно вам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка