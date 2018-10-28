Костюм на Хэллоуин 2018: в чем пойти на праздник

Предлагаем пройти тест и узнать, какой костюм на Хэллоуин подойдет именно вам.
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Вечером 31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин. Кельты верили, что в эту ночь можно стать жертвой привидений и злых духов. Чтобы избежать неприятностей, они наряжались в звериные шкуры. Это должно было отпугнуть нечисть. В наше время традиция наряжаться сохранилась. Однако наряду с жуткими костюмами встречаются довольно привлекательные варианты. Altapress.ru подготовил подборку ярких костюмов на Хэллоуин.
Предлагаем пройти тест и узнать, какой костюм на Хэллоуин подойдет именно вам.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter