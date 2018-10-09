Страшный праздник: какого числа Хэллоуин в 2018 году

В 2018 году самый «страшный» праздник Хэллоуин будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Россию этот праздник пришел недавно. Рассказываем, в чем суть Хэллоуина, причем здесь День всех святых и как к Хэллоуину относятся христиане и мусульмане.

Страшный Хэллоуин: суть праздника

Хэллоуин уходит корнями в кельтский языческий праздник Самайн. Название переводится как «конец лета». О нем есть много противоречивой информации. Возможно, Самайн был только сезонным и сельскохозяйственным праздником и не более, а возможно — темным, связанным со смертью и сверхестественными силами.

Согласно распространенной версии, в прошлом считали, что в ночь Хэллоуина истончается грань между мирами, и нечисть может вторгаться в жизнь людей. Ее пытались отпугнуть страшными костюмами и задобрить угощениями.

Леденящие душу костюмы на Хэллоуин. boredpanda

Хэллоуин-2018 и День всех святых: как они связаны?

Католики празднуют День всех святых 1 ноября. Поэтому Хэллоуин — это не День всех святых, а только канун этого события. Предположительно, слово Хэллоуин — это сокращение английской фразы Evening before All Hallows, то есть «Вечер всех святых».

Можно ли верующим праздновать Хэллоуин?

Православие, католицизм и ислам не одобряют Хэллоуин и советуют верующим не праздновать его. Дело в языческих корнях праздника и «заигрывании» с нечистой силой, которая уводит от веры в Бога (даже если не воспринимается серьезно), сообщает pravmir.ru. Празднование Хэллоуина оторвано от церковных и религиозных традиций и связано с большим количеством суеверий.