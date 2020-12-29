«Единая Россия» участвует в акции второй год подряд. Партийные «Елки желаний» установлены во всех региональных отделениях. Мечту 15-летнего Андрея из Ленинградской области о цветном принтере исполнил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов. Руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов стал Дедом Морозом для подростков областной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» — дети, борющиеся с разными заболеваниями, попросили на Новый Год электрогитару, планшет и компьютерное кресло.

«Единая Россия» участвует в акции «Елка желаний». Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Семилетняя Ариана из Башкирии получила в подарок от Андрея Турчака интерактивную игрушку, о которой писала организаторам акции «Елка желаний» — динозавра Ти-Рекс. А двенадцатилетний Исмаил из Ленинградской области — коньки, о которых давно мечтал. У мальчика сложное заболевание и он очень хочет выйти на лед. Теперь Исмаил будет учиться кататься вместе с ребятами на катке рядом с домом.

«Это добрая традиция, и я очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно, нет ничего дороже улыбок детей», — говорит Андрей Турчак.

В Алтайском крае новогодние мечты детей исполняют депутаты «Единой России» всех уровней власти.

Мечту Камиллы из Михайловского района о колонке с USB выходом для микрофона исполнила депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Наталья Кувшинова, а планшетный компьютер, который просто необходим для реабилитации Андрея из Камня-на-Оби — депутат Иван Лоор. Депутат Виктор Зобнев исполнил новогодние мечты двух барнаульских девочек.

«Первый шар, который я снял с елки, говорил о том, что 10-летняя Даша Ковальчук мечтает о красивом платье. Мама Даши по телефону рассказала, о каком именно. И теперь, благодаря акции, в новогоднюю ночь Даша будет настоящей принцессой, — рассказал депутат. — Второй шар — мечта Лизы Костенко. Ей 15 лет, и она создаёт удивительно красивые рисунки. Говорит, что рисует свой внутренний мир. Лиза загадала графический планшет. Рад, что смог исполнить и ее мечту».

По словам мамы Лизы, Елены Костенко, с новым гаджетом девочка сможет освоить новую технику рисунка. «Очень неожиданно, очень приятно, получать подарки накануне Нового года. Большое спасибо, за исполнение желания Лизы. Теперь мы будем отрабатывать навыки работы в стиле реализм. С наступающим Новым годом! Здоровья всем, успехов, мира и добра!».

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько отвез шестилетней Соне из Павловского района фигурные коньки. Председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко исполнила новогоднюю мечту маленькой Дарины из Бийска о качалке-каталке Baby Go, которая нужна девочке для реабилитации.

Депутаты Барнаульской городской Думы порадовали подарками ребятишек краевого центра. Настольный хоккей восьмилетнему Мише подарил и сыграл с ним партию руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов. Его коллега по фракции Александр Лисицын подарил шестилетней Алёне костюм Русалочки, а восьмилетнему Илье — беспроводную колонку.

Об игрушечной железной дороге со звуковыми эффектами мечтал маленький Георгий, и его мечту исполнил депутат БГД Евгений Кулешов.

Сегодня шары с новогодними желаниями детей с ёлки сняли уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Теперь в Новый год свои заветные подарки получат пятилетний Женя, мечтавший о магнитном конструкторе, и пятилетний Володя, заказавший Деду Морозу игрушечный автотрек.

Но, пожалуй, самую главную мечту не только детей, но и взрослых выразил семилетний Дима из Павловского района.

«Дорогой Дед Мороз! Меня зовут Дима. Я хочу, чтобы в Новом году никто не болел, и мы ходили учиться в школу!», — написал он на открытке, которую смастерил сам.

Акция «Елка желаний» впервые прошла в 2018 году. Тогда было исполнено почти восемь тысяч детских желаний. В этом году — уже больше десяти тысяч. Свои мечты на «Елке желаний» оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. Исполнить их можно до конца февраля 2021 года.

В этом году праздник для тех, кому нужна поддержка, организуют и волонтеры «Единой России» — по всей стране они украшают елки в ковид-госпиталях, привозят подарки семьям медиков и ветеранам, устраивают праздники в интернатах для детей. В новогодние каникулы в обычном режиме продолжат работу волонтерские центры партии — добровольцы будут обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому.