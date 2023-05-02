Костюмы для Лувра и форма для солдат: чем известен модельер Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин — российский художник и модельер, заслуженный деятель искусств России, Народный художник России. Он родился в 1963 году, в Московской области.
Первая коллекция Валентина Юдашкина
Свою первую коллекцию «Фаберже» он создал в 1987 году, а представил ее в 1991 году, в Париже. Наряды понравились французам, а одно из платьев даже передали в Лувр.
Российские знаменитости в костюмах Юдашкина
Валентин Юдашкин также добился успеха в российской моде. Он одевал многих российских знаменитостей: Аллу Пугачеву, Филлипа Киркорова, Ани Лорак, Алсу и других.
Костюмы для сборной и форма для солдат
В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. А в 1999 году он одевал мужскую и женскую футбольную сборную России.
Огромную критику модельер получил в свой адрес после создания формы для солдат в 2008 году. В 2010 году от 160 до 250 срочников госпитализировали с переохлаждением. Тогда появилось мнение, что в этом виновата новая форма.
Валентин Юдашкин запомнился ценителям моды со всего мира как талантливый и неповторимый дизайнер, который оставил свой след в истории моды.