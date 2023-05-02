2 мая
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Жизнь

Костюмы для Лувра и форма для солдат: чем известен модельер Валентин Юдашкин

2 мая скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Altapress.ru вспоминает лучшие наряды и коллекции кутюрье.

Валентин Юдашкин.
Валентин Юдашкин.
www.facebook.com(ValentinYudashkin)

Валентин Юдашкин — российский художник и модельер, заслуженный деятель искусств России, Народный художник России. Он родился в 1963 году, в Московской области.

Первая коллекция Валентина Юдашкина

Свою первую коллекцию «Фаберже» он создал в 1987 году, а представил ее в 1991 году, в Париже. Наряды понравились французам, а одно из платьев даже передали в Лувр.

Коллекция &quot;Фаберже&quot;.
Коллекция «Фаберже».
«Комсомольская правда»
Коллекция &quot;Фаберже&quot;.
Коллекция «Фаберже».
«Комсомольская правда»

Российские знаменитости в костюмах Юдашкина

Валентин Юдашкин также добился успеха в российской моде. Он одевал многих российских знаменитостей: Аллу Пугачеву, Филлипа Киркорова, Ани Лорак, Алсу и других.

Алла Пугачева в костюме Валентина Юдашкина.
Алла Пугачева в костюме Валентина Юдашкина.
«Комсомольская правда»
Алла Пугачева в костюме от Валентина Юдашкина.
Алла Пугачева в костюме от Валентина Юдашкина.
«Комсомольская правда»

Костюмы для сборной и форма для солдат

В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. А в 1999 году он одевал мужскую и женскую футбольную сборную России.

Огромную критику модельер получил в свой адрес после создания формы для солдат в 2008 году. В 2010 году от 160 до 250 срочников госпитализировали с переохлаждением. Тогда появилось мнение, что в этом виновата новая форма.

Форма для солдат Валентина Юдашкина.
Форма для солдат Валентина Юдашкина.
«Комсомольская правда»

Валентин Юдашкин запомнился ценителям моды со всего мира как талантливый и неповторимый дизайнер, который оставил свой след в истории моды.

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