«Кот трагично смотрел и вращался»: питомец выжил после 12 минут в стиральной машине

В Австралии бирманский кот по кличке Оскар выжил, проведя 12 минут в работающей стиральной машине, пишет « Российская газета » со ссылкой на Daily Mail .

Оскар более 10 минут крутился в горячей воде вместе с моющими средствами. Машинку запустили, не заметив спящего внутри питомца.

Хозяйка кота Аманда Мередит услышала мяуканье и решила, что звук доносится из шкафа, поэтому пошла развешивать белье.

Когда она вернулась, жалобное мяуканье повторилось, тогда женщина начала искать питомца. Подойдя к стиральной машине, увидела Оскара, который упирался лапами в стекло и вращался.

«Он вращался и смотрел на меня. Это было трагично», — рассказала Аманда.

Ей потребовалось еще примерно две минуты, чтобы вызволить животное, — дверца не разблокировалась, пока не слилась вся вода.

Оскара отвезли в ветклинику, где он провел 24 часа. После возвращения домой кот «проспал семь дней» и после этого вернулся к своей обычной кошачей жизни.

Аманда уверена, что Оскар использовал, наверное, три из своих девяти жизней. По словам ветеринара, подобные случаи происходят довольно часто, ведь кошки считают идеальным местом практически любую стиральную машину.