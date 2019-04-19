Кот-ушанка и медведь-неваляшка. Что не так с новыми талисманами олимпийской команды России

Арт-директор студии Артема Лебедева Егор Жгун в эфире Матч. ТВ рассказал, стояла задача нарисовать талисманы, которые подошли бы всем — «и детям, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам».
Коты, по его словам, «давно победили в интернете», а пройти мимо медведя создатели не смогли, «так как это первое, что ассоциируется с Россией и Олимпиадой».
«Он никогда не стоит на коленях, ведь их у него просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, а потом он заново встает обратно. Так как он матрешка, то иногда он может быть добрым и милым, а когда нужно — по-спортивному злым», прокомментировал Жугн.
Он кот и ушанка. Как его назовем? Пишите свои варианты с хэштегом #teamrussiamascots или в ответ на это сообщение pic.twitter.com/jCAAhEaQqB— Талисманы Команды России (@TeamRusMascots) 18 апреля 2019 г.
Он медведь, матрешка и неваляшка. Как его назовем? Пишите свои варианты с хэштегом #teamrussiamascots или в ответ на это сообщение pic.twitter.com/Mv6NagF655— Талисманы Команды России (@TeamRusMascots) 18 апреля 2019 г.
У талисманов появился собственный Twitter. Там в течение двух недель будут выбирать имена для новых символов.
- Пока среди предложений есть «Альбикот» (по альбиносному цвету), «Космокот» или «Астрокот», «Кошанка», «Шапкот», «Ушанкот».
- Медведя предлагают называть «Медросс», «Медрос», «Россмед», «Росмед», «Медолимп», «Михайло Потапыч», «Медведко», «Русич».
Реакция пользователей в сети неоднозначна. Многие считают, что талисманы «прекрасные и милейшие», другие уверены, что это «полное безобразие», потому что «медведь вообще в форме клизмы, а кот в шоке от того, что с ним сделали».
Это новые талисманы олимпийской сборной России: кот-ушанка и медведь-неваляшка. Их придумали в студии Артемия Лебедева— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 апреля 2019 г.
Мне одному кажется, что эти талисманы, мягко говоря, не очень? pic.twitter.com/rap29r6G68
Кот-ушанка это что-то. С какого покемона срисовали?— Dmitry (@Kyschik) 18 апреля 2019 г.
Талисманы уже становятся героями мемов. Особенно «достается» коту.
18 апреля 2019 г.
Когда накуренный убегаешь от ментов pic.twitter.com/XgoBTreuTi— Ультравасилий (@g_o_n_z_o) 18 апреля 2019 г.
Второй талисман — обыкновенный русский кот, напоминающий и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда. Чтобы добавить русскости, он еще и шапка-ушанка. pic.twitter.com/y5zMGrGTfb— Olga Komissarova (@OlaPK) 18 апреля 2019 г.
До старта Олимпийских игр 2020 года персонажи будут сопровождать спортсменов сборной России.
Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.