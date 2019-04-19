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Жизнь

Кот-ушанка и медведь-неваляшка. Что не так с новыми талисманами олимпийской команды России

Олимпийский комитет России презентовал новых талисманов национальной сборной. Это кот в виде шапки-ушанки и медведь, напоминающий матрешку. Символы разработали дизайнеры «Студии Артема Лебедева». В сети на маскоты уже обрушилась волна критики.

Новые олимпийские символы команды России.
Новые олимпийские символы команды России.
Instagram/teamrussiamascots

Арт-директор студии Артема Лебедева Егор Жгун в эфире Матч. ТВ рассказал, стояла задача нарисовать талисманы, которые подошли бы всем — «и детям, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам».

Коты, по его словам, «давно победили в интернете», а пройти мимо медведя создатели не смогли, «так как это первое, что ассоциируется с Россией и Олимпиадой».

«Он никогда не стоит на коленях, ведь их у него просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, а потом он заново встает обратно. Так как он матрешка, то иногда он может быть добрым и милым, а когда нужно — по-спортивному злым», прокомментировал Жугн.

У талисманов появился собственный Twitter. Там в течение двух недель будут выбирать имена для новых символов.

  • Пока среди предложений есть «Альбикот» (по альбиносному цвету), «Космокот» или «Астрокот», «Кошанка», «Шапкот», «Ушанкот».
  • Медведя предлагают называть «Медросс», «Медрос», «Россмед», «Росмед», «Медолимп», «Михайло Потапыч», «Медведко», «Русич».

Реакция пользователей в сети неоднозначна. Многие считают, что талисманы «прекрасные и милейшие», другие уверены, что это «полное безобразие», потому что «медведь вообще в форме клизмы, а кот в шоке от того, что с ним сделали».

Талисманы уже становятся героями мемов. Особенно «достается» коту.

До старта Олимпийских игр 2020 года персонажи будут сопровождать спортсменов сборной России.

Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

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