Кот-ушанка и медведь-неваляшка. Что не так с новыми талисманами олимпийской команды России

Олимпийский комитет России презентовал новых талисманов национальной сборной. Это кот в виде шапки-ушанки и медведь, напоминающий матрешку. Символы разработали дизайнеры «Студии Артема Лебедева». В сети на маскоты уже обрушилась волна критики.

Арт-директор студии Артема Лебедева Егор Жгун в эфире Матч. ТВ рассказал, стояла задача нарисовать талисманы, которые подошли бы всем — «и детям, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам».

Коты, по его словам, «давно победили в интернете», а пройти мимо медведя создатели не смогли, «так как это первое, что ассоциируется с Россией и Олимпиадой».

«Он никогда не стоит на коленях, ведь их у него просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, а потом он заново встает обратно. Так как он матрешка, то иногда он может быть добрым и милым, а когда нужно — по-спортивному злым», прокомментировал Жугн.

Он кот и ушанка. Как его назовем? Пишите свои варианты с хэштегом #teamrussiamascots или в ответ на это сообщение pic.twitter.com/jCAAhEaQqB — Талисманы Команды России (@TeamRusMascots) 18 апреля 2019 г.

Он медведь, матрешка и неваляшка. Как его назовем? Пишите свои варианты с хэштегом #teamrussiamascots или в ответ на это сообщение pic.twitter.com/Mv6NagF655 — Талисманы Команды России (@TeamRusMascots) 18 апреля 2019 г.

У талисманов появился собственный Twitter. Там в течение двух недель будут выбирать имена для новых символов.

Пока среди предложений есть «Альбикот» ( по альбиносному цвету), «Космокот» или «Астрокот», «Кошанка», «Шапкот», «Ушанкот».

по альбиносному цвету), «Космокот» или «Астрокот», «Кошанка», «Шапкот», «Ушанкот». Медведя предлагают называть «Медросс», «Медрос», «Россмед», «Росмед», «Медолимп», «Михайло Потапыч», «Медведко», «Русич».

Реакция пользователей в сети неоднозначна. Многие считают, что талисманы «прекрасные и милейшие», другие уверены, что это «полное безобразие», потому что «медведь вообще в форме клизмы, а кот в шоке от того, что с ним сделали».

Это новые талисманы олимпийской сборной России: кот-ушанка и медведь-неваляшка. Их придумали в студии Артемия Лебедева



Мне одному кажется, что эти талисманы, мягко говоря, не очень? pic.twitter.com/rap29r6G68 — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 апреля 2019 г.

Кот-ушанка это что-то. С какого покемона срисовали? — Dmitry (@Kyschik) 18 апреля 2019 г.

Талисманы уже становятся героями мемов. Особенно «достается» коту.

Когда накуренный убегаешь от ментов pic.twitter.com/XgoBTreuTi — Ультравасилий (@g_o_n_z_o) 18 апреля 2019 г.

Второй талисман — обыкновенный русский кот, напоминающий и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда. Чтобы добавить русскости, он еще и шапка-ушанка. pic.twitter.com/y5zMGrGTfb — Olga Komissarova (@OlaPK) 18 апреля 2019 г.

До старта Олимпийских игр 2020 года персонажи будут сопровождать спортсменов сборной России.

Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.