Коты в доспехах: алтайские реконструкторы рассказали о битвах на мечах, походах и рыцарстве в XXI веке

В Камне-на-Оби несколько лет работает клуб исторической реконструкции «Сибирские коты» (назван в честь тотемного животного участников). «Коты» шьют средневековую одежду, сражаются на мечах и отправляются в походы в экипировке весом 30 килограммов. Алексей Булгаков, руководитель клуба, рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются реконструкторы, и объяснил, что значит быть рыцарем в XXI веке.

Краткое содержание

Первые мечи и первые шрамы

— По-настоящему загорелся изучением истории рыцарства еще в детстве, когда посмотрел фильм «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Правда, тогда дальше фантазий о сражениях дело не зашло, первые сознательные шаги к реконструкции сделал спустя годы, в 25 лет. В этот период было свободное время, здоровье позволяло да и нашлись друзья с похожими интересами.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Мы с приятелями любили мир фэнтези, всем было интересно сделать оружие или доспехи в натуральную величину. Хотелось почувствовать опасность пролетающего мимо снаряда, ощутить в руке тяжесть клинка. Еще пробовали воссоздавать одежду по картинкам из разных эпох и повторять трюки из фильмов. Уже потом поняли, что они не имеют ничего общего с настоящими боями. Это ведь артистическое фехтование. В реальности чаще всего все заканчивалось одним точным ударом.

Конечно же, сражались мы на мечах, сделанных вручную, а одеты были в кольчуги. Мечи были наточены, мы бились медленно, но без травм не обходилось. У некоторых приятелей остались шрамы как напоминание о том, что нужно соблюдать технику безопасности.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Постепенно участников становилось все меньше: кто-то уехал, кто-то углубился в компьютерные игры. Кто-то и вовсе сказал, что нарисованные доспехи пусть и не всегда дешевле, чем настоящие, но уж точно намного легче.

От игр к науке

— В то время главной проблемой было отсутствие интернета и то, что ролевые игры — закрытая субкультура, попасть в которую не так и просто. Но я был настойчивым парнем: нашел единомышленников и учителей в других городах России. Особенно хорошо помогли друзья из Барнаула и Новосибирска. Так мы пришли в новый формат.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Важно понимать, что историческая реконструкция — прежде всего эксперимент, научная деятельность. Мы надеваем шлемы, сделанные по технологиям прошлого, и, например, пробуем сражаться в них на конях. Понимаем, как в них слышно и видно, зачем нужны те или иные элементы. Вы не задумывались, почему на всех картинках рыцарь одет ярко? Почему он не догадался быть в камуфляже и тихонько ползать по окопам? Ответ мы также получили на практике: во время боя сквозь узкое забрало и столпы пыли сложно различать своих и чужих. Поэтому нужно как можно больше опознавательных знаков.

Чтобы жить интереснее, оставили лазеечку для души — иногда занимаемся ролевыми играми. Во-первых, это весело, а во-вторых, через игру проще привлечь школьников, многие из которых погружены в мир фэнтези. Так из простого увлечения и появился клуб исторической реконструкции «Сибирские коты».

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Строгий устав

— После образования клуба мы ввиду отсутствия добрых учителей самостоятельно написали свой собственный устав, как и полагается, сделали это кровью, то есть своими ошибками и травмами.

Один из главных пунктов — регулярное посещение, что сразу же отсеяло немало участников. Чтобы считаться членом клуба, нужно было самому сделать какое-нибудь изделие. Например, кольчужную рукавицу. Тогда становилось ясно, насколько серьезно человек относится к увлечению и готов ли уделять этому время.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Другой важный пункт — запрет табака и алкоголя, мы все за здоровый образ жизни. Также в качестве воспитательного момента есть пункт «Нельзя позорить клуб видом своим непотребным». Если человек был замечен в каких-то порочащих связях, то с ним долго не разговаривали, он просто больше не был членом клуба.

Сражения и походы

— Сейчас в клубе постоянно занимаются десять человек: пять юношей и столько же девушек. Большинство парней приходят в клуб «Сибирские коты» за рыцарской романтикой, а девушки хотят создавать одежду из прошлого и стрелять из лука.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Барышни участвуют в военных действиях в роли лучниц. Они сами делают стрелы, а потом тренируются в стрельбе на скорость и меткость. Конечно, их не поставишь в ближний бой, ведь девушки не привыкли к большой нагрузке.

На первый взгляд мы занимаемся скучными и монотонными делами: это пошив экипировки, овладение техникой боя и стрельба из лука. Иногда катаемся на лошадях, проводим тренировки в Барнауле и Бийске. Кроме того, участвуем в исторических походах. За годы наше мастерство росло и поднялось до уровня, который не стыдно показывать на фестивалях.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

С новичками во время первых занятий по фехтованию используем мечи из безопасного материала — текстолита. Зачастую основные травмы у реконструкторов-любителей случаются из-за неумения наносить удар. Поэтому учим детей правильной технике, внимательно следим за защитой лица, рук и тела. Конечно, во время боя присутствует определенная условность. Ведь если делать все по-настоящему, то итогом фехтования станет убийство.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Все участники нашего клуба шьют средневековую одежду. Выкройки берут из интернета и воссоздают образ по изобразительным и ископаемым источникам. Например, уже есть одежда шведского горожанина, есть различные комплекты и элементы и из других средневековых одеяний.

Во сколько обойдется пошив экипировки

— Материалы сами по себе недешевые. Лен стоит 600 рублей за метр, а на рубашку требуется около 3 метров. Цена шерсти 1,5−2 тыс. за метр, на пошив котты (средневековая верхняя одежда с льняной подкладкой) уйдет 6 тыс. рублей. А цена готового монгольского шелкового халата — 14 тыс. Мы говорим про гражданские комплекты. Доспехи и оружие будут стоить гораздо дороже, одна кольчуга может обойтись примерно в 50 тыс. рублей.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Что успели сделать

— Моя гордость — комплект одежды шведского рыцаря конца XIII века. Вся экипировка весит около 30 килограммов. Представьте, во время боя рыцарь сидит в седле, как человечек лего. Всадник хорошо закреплен, выпасть почти невозможно. Рыцарь — это танк, который в общей сложности весит почти полтонны. Вся эта масса мчится, а энергия сконцентрирована на кончике копья. Выжить после такого удара очень сложно.

Экипировка рыцаря. Фотографию предоставил Алексей Булгаков.

Также собрали комплект XIV века и сшили одежду на монгольского лучника этого же периода. Мы выбрали эти временные рамки, потому что экипировка относительно проста в изготовлении. Дети не могут позволить себе полноценный рыцарский комплект следующих эпох, а здесь ребенок может пошить себе стеганый поддоспешник и надеть шлем.

При наличии навыков на изготовление экипировки уходит не так много времени. Например, кольчугу можно сплести за пару недель, если работать с утра до вечера.

Почему историческая реконструкция важна для молодежи

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

— Родители по-разному относятся к увлечениям своих детей. Многие говорят: мол, ребята бегают в занавесках, играют в рыцарей, это несерьезно. В итоге отводят своего сына в секцию бокса. Но надо понимать, что у нас кроме боевых навыков ребята получают воспитание. Прежде всего речь идет о социализации, ведь у многих участников не так много друзей.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

В нашем клубе ребята раскрываются и становятся более общительными и активными. Кто-то выбирает футбол, кто-то компьютеры, а у нас такие развлечения. Они более сложные, поэтому далеко не для всех. Одновременно нужно играть персонажа, как в театре, уметь фехтовать, чтобы пройти все квесты, и, конечно же, быть готовым к любым сложностям. Сначала к нам приходят за фэнтезийным пафосом, а потом нацеливаются на реконструкцию и серьезные исторические эксперименты.

Романтика походов

— Большое внимание уделяем историческим походам. Никаких калош и современной одежды: на нас все аутентичное, мы готовим блюда по старым поваренным книгам, испытываем оружие. Сразу понимаешь, удобно ли в сшитой кожаной обуви, где и почему она натирает.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Первое время у нас промокала обувь, чем только ее не обрабатывали, все равно в швы попадала влага. Мы нашли отличный выход — набивать обувь соломой, а когда она намокала, то выбрасывали и добавляли новую. Думаю, раньше люди так и поступали.

Этим летом впервые взяли с собой средневековый шатер, который пошили довольно быстро. Он натягивается на шест, получается высота почти 4 метра. Внутрь без проблем встает большая деревянная кровать, несколько сундуков. Там может комфортно поместиться компания из нескольких человек. Для ночевок привозили стога сена, потому что рыцарские шатры продувались, приходилось забивать щели, утеплять пол.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

В походах еда специфическая, но вкусная. Она непривычна для нас, потому что многие приправы не так часто используются в повседневных блюдах (например, гвоздика и мускатный орех, кардамон, корица, имбирь).

Отдельное направление — танцы. В последний раз чуть было не пошел плясать в доспехах, настолько это круто выглядит со стороны.

Эволюция реконструкторов

— Ролевые игры и историческая реконструкция эволюционируют. Люди уже не бегают по лесам в занавесках и кольчугах из скрепок, все перешли на более серьезный уровень. Обидно, конечно, что ушла эпоха, раньше существовало настоящее братство, закрытый клуб. Люди сильнее цеплялись друг за друга и, кажется, относились к увлечению с большим трепетом.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Приятно, что с возрастом люди не перестают заниматься реконструкцией, есть немало участников, которым перевалило за 55−60, но они держатся бодрячками. Один из старожилов движения говорит, что раньше было некогда заниматься этим делом, а на пенсии он может себе позволить ковать оружие.

Бизнес на Средневековье

— У нас с братом Андреем есть мастерская. Вместе мы делаем как историческую мебель, так и различные сувениры по мотивам фэнтези-вселенных (The Witcher, Skyrim, Warcraft). Например, игры, изделия из кожи — начиная от чехлов, заканчивая средневековой одеждой. Это наш основной вид заработка, доходов хватает для жизни, и для работы.

Настольные игры мастерской «Сибирские Коты». Фотографии предоставил Алексей Булгаков. Настольные игры мастерской «Сибирские Коты». Фотографии предоставил Алексей Булгаков. Настольные игры мастерской «Сибирские Коты». Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Опыт показал, что сложнее найти клиентов, продать вещь, а не сделать ее. Однако постепенно у нас появились покупатели. В основном это поклонники мира фэнтези и другие реконструкторы.

О фестивалях

— За годы работы клуба мы посетили немало фестивалей. Недавно вернулись с «Сибирского огня». Главная цель фестивалей — просветительская. Мы показываем гостям, как выглядит оружие, какими были рыцари, стараемся заразить людей изучением истории.

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Для того чтобы попасть на фестиваль, нужно пройти через сложный экзамен. Каждая вещь из экипировки участника должна относиться к определенному региону и эпохе. Эксперты обращают внимание на все, смотрят даже на мельчайшие шовчики. После этого паспортизуют. В основном мы реконструируем одежду по изобразительным и археологическим источникам.

Для меня посещение фестиваля — это душевный отдых среди единомышленников в аутентичной атмосфере. Конечно, мы также обмениваемся опытом.

Что известно об Алексее Булгакове

Алтайские реконструкторы. Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Родился 16 сентября 1983 года в Камне-на-Оби. Учился в Бийском педагогическом государственном университете (БПГУ), в 2005 году окончил художественно-графический факультет. Работал в различных образовательных учреждениях, в том числе в каменской художественной школе. Сейчас руководит клубом исторической реконструкции в ДК железнодорожников.