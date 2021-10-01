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Жизнь

Котлеты без мяса и фалафель. 3 вегетарианских блюда, которые под силу приготовить каждому

Всемирный день вегетарианства отмечают 1 октября. Как сегодня закатить пир без единого грамма мяса — в материале altapress.ru. К празднику мы подобрали три самых интересных вегетарианских рецепта.

Овощи.
Овощи.
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1
Постный морковный торт

Ингредиенты

  • Мука — 150 г;
  • Масло растительное без запаха — 8 столовых ложек;
  • Сахарный песок — 1 стакан;
  • Сок фруктовый — 1 стакан;
  • Грецкие орехи — 150 г;
  • Морковь очищенная — 150 г;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Ваниль — 1 пакетик;
  • Соль — щепотка.
Морковь. Овощи.
Морковь. Овощи.
СС0

Приготовление

  1. Орехи обжарить в духовке и перемолоть в блендере.
  2. Смешать сахар с маслом и залить получившуюся массу соком.
  3. Натереть морковь на мелкой терке, добавить ее к соку с сахаром и маслом.
  4. Соединить морковную «кашицу» с орехами.
  5. Всыпать муку с разрыхлителем и ванилью.
  6. Вылить готовое тесто в форму и выпекать торт при 200 градусах 40 минут. Вкусное блюдо можно подавать!
2
Капустные котлеты

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 500 г;
  • Крупа манная — 1,5 стакана;
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Майонез постный — 3 столовых ложки;
  • Чеснок — 1−2 зубчика;
  • Соус томатный — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Приправа хмели-сунели — по вкусу.
Капуста
Капуста
СС0

Приготовление

  1. Манную крупу залить водой и дать ей разбухнуть.
  2. Натереть капусту на крупной терке и смешать ее с мелко порубленным луком.
  3. Соединить манку, капусту с луком, томатный соус, хмели-сунели, надавленный чеснок и постный майонез.
  4. Тщательно перемешать массу ложкой.
  5. Слепить из получившегося теста котлеты и обжарить их на большом количестве масла.
  6. Готово! Приятного аппетита!
3
Фалафель

Ингредиенты

  • Нут (турецкий горох) — 500 г;
  • Лук репчатый — 100 г;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Перец зеленый жгучий — 1 штука;
  • Петрушка — 0,5 пучка;
  • Зира — 1,5 чайных ложки;
  • Сода пищевая — 0,5 чайных ложки;
  • Сухари панировочные — 25 г;
  • Масло растительное — 1 литр.
Нут.
Нут.
СС0

Приготовление

  1. За 10 часов до приготовления лакомства промыть и замочить нут (турецкий горох).
  2. Хорошо вымоченный нут откинуть на дуршлаг. Добавить в него лук, петрушку, чеснок и пропустить компоненты через мясорубку.
  3. В «фарш» всыпать соль, зиру, соду и панировочные сухари. Залить массу водой.
  4. Влить в казан растительное масло и поставить посуду на плиту, на 170−180 градусов.
  5. Пока масло прогревается, скатать фалафель шариками.
  6. Обжарить шарики порциями по 8−10 штук до хрустящей корочки.
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