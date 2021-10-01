Котлеты без мяса и фалафель. 3 вегетарианских блюда, которые под силу приготовить каждому

1
Постный морковный торт
Ингредиенты
- Мука — 150 г;
- Масло растительное без запаха — 8 столовых ложек;
- Сахарный песок — 1 стакан;
- Сок фруктовый — 1 стакан;
- Грецкие орехи — 150 г;
- Морковь очищенная — 150 г;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- Ваниль — 1 пакетик;
- Соль — щепотка.
Морковь. Овощи.
СС0
Приготовление
- Орехи обжарить в духовке и перемолоть в блендере.
- Смешать сахар с маслом и залить получившуюся массу соком.
- Натереть морковь на мелкой терке, добавить ее к соку с сахаром и маслом.
- Соединить морковную «кашицу» с орехами.
- Всыпать муку с разрыхлителем и ванилью.
- Вылить готовое тесто в форму и выпекать торт при 200 градусах 40 минут. Вкусное блюдо можно подавать!
2
Капустные котлеты
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 500 г;
- Крупа манная — 1,5 стакана;
- Лук репчатый — 1 штука;
- Майонез постный — 3 столовых ложки;
- Чеснок — 1−2 зубчика;
- Соус томатный — по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Приправа хмели-сунели — по вкусу.
Капуста
СС0
Приготовление
- Манную крупу залить водой и дать ей разбухнуть.
- Натереть капусту на крупной терке и смешать ее с мелко порубленным луком.
- Соединить манку, капусту с луком, томатный соус, хмели-сунели, надавленный чеснок и постный майонез.
- Тщательно перемешать массу ложкой.
- Слепить из получившегося теста котлеты и обжарить их на большом количестве масла.
- Готово! Приятного аппетита!
3
Фалафель
Ингредиенты
- Нут (турецкий горох) — 500 г;
- Лук репчатый — 100 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Перец зеленый жгучий — 1 штука;
- Петрушка — 0,5 пучка;
- Зира — 1,5 чайных ложки;
- Сода пищевая — 0,5 чайных ложки;
- Сухари панировочные — 25 г;
- Масло растительное — 1 литр.
Нут.
СС0
Приготовление
- За 10 часов до приготовления лакомства промыть и замочить нут (турецкий горох).
- Хорошо вымоченный нут откинуть на дуршлаг. Добавить в него лук, петрушку, чеснок и пропустить компоненты через мясорубку.
- В «фарш» всыпать соль, зиру, соду и панировочные сухари. Залить массу водой.
- Влить в казан растительное масло и поставить посуду на плиту, на 170−180 градусов.
- Пока масло прогревается, скатать фалафель шариками.
- Обжарить шарики порциями по 8−10 штук до хрустящей корочки.