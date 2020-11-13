Котловину гигантского древнего озера нашли подо льдами Гренландии

По размеру оно превосходило такие озера, как Иссык-Куль в Киргизии. По объему воды озеро могло бы претендовать на 15 место в современном мире.

Происхождение озера остается предметом дискуссии. Оно могло возникнуть в древней линии тектонического разлома, но также могло образоваться из-за опускания земной коры под весом ледника во время очередного оледенения, пишет polit.ru.

Дно бывшего озера покрыто отложениями толщиной до 1,2 километра.

Сейчас верхняя часть озерных отложений находится на глубине 1,8 километра подо льдом.

Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.