Коварный маневр. Чем опасен обгон по встречной полосе и когда он категорически запрещен?

Когда обгон запрещен?
Обгон — это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу движения.
Обгон категорически запрещен:
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
Кроме того, на запрет может указывать специальный дорожный знак 3.20 «Обгон запрещен». Как правило, он обозначает опасный участок дороги, например, крутой поворот или подъем, из-за которого водитель может не увидеть встречный автомобиль.
Чем так опасно движение по «встречке»?
Движение по встречной полосе значительно повышает риск возникновения ДТП и несет опасность не только для водителей и пассажиров, но и для случайных участников дорожного движения.
Травмы, получаемые при таком виде ДТП, как столкновения, как правило, очень тяжелые, поскольку из-за увеличения скорости сила удара во время аварии велика.
По статистике региональной Госавтоинспекции, за январь-февраль 2024 года на территории Алтайского края произошло 28 ДТП по причине выезда на полосу встречного движения, в которых 20 человек погибли и 55 пострадали.
Как безопасно совершить обгон?
Прежде чем совершить обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для маневра расстоянии и при этом он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
Обгон категорически нельзя выполнять, если:
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия, либо собирается повернуть налево и уже подает соответствующие сигналы об этом;
- следующее за Вами транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона не сможете вернуться на ранее занимаемую полосу, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству.
Кроме того, и водитель обгоняемого транспортного средства должен соблюдать правила, одно из них запрещает препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.
Наказание за нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.
В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП выезд на встречную полосу движения в нарушение Правил наказывается штрафом 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
В случае повторного совершения данного административного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения права управления ТС на 1 год.
Если водитель совершил маневр для объезда препятствия, но у него была возможность сделать это по правой стороне, предусмотрен штраф 1-1,5 тыс. рублей.
Оперативную информацию о ситуации на дорогах Алтайского края можно уточнить https://t.me/gibdd22
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