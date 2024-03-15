Коварный маневр. Чем опасен обгон по встречной полосе и когда он категорически запрещен?

Выезд на встречную полосу и обгон по ней — один из самых опасных маневров на дороге. Госавтоинспекция Алтайского края напоминает о том, к каким последствиям он ведет, и какая ответственность предусмотрена за нарушение правил его выполнения.

Когда обгон запрещен?

Обгон — это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу движения.

Обгон категорически запрещен:

на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;

на пешеходных переходах;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;

в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Кроме того, на запрет может указывать специальный дорожный знак 3.20 «Обгон запрещен». Как правило, он обозначает опасный участок дороги, например, крутой поворот или подъем, из-за которого водитель может не увидеть встречный автомобиль.

Чем так опасно движение по «встречке»?

Авария. Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции Алтайского края.

Движение по встречной полосе значительно повышает риск возникновения ДТП и несет опасность не только для водителей и пассажиров, но и для случайных участников дорожного движения.

Травмы, получаемые при таком виде ДТП, как столкновения, как правило, очень тяжелые, поскольку из-за увеличения скорости сила удара во время аварии велика.

По статистике региональной Госавтоинспекции, за январь-февраль 2024 года на территории Алтайского края произошло 28 ДТП по причине выезда на полосу встречного движения, в которых 20 человек погибли и 55 пострадали.

Прежде чем совершить обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна. Источник: Телеграм-канал Госавтоинспекции Алтайского края.

Как безопасно совершить обгон?

Прежде чем совершить обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для маневра расстоянии и при этом он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Обгон категорически нельзя выполнять, если:

транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия, либо собирается повернуть налево и уже подает соответствующие сигналы об этом;

следующее за Вами транспортное средство начало обгон;

по завершении обгона не сможете вернуться на ранее занимаемую полосу, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству.

Кроме того, и водитель обгоняемого транспортного средства должен соблюдать правила, одно из них запрещает препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.

Наказание за нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП выезд на встречную полосу движения в нарушение Правил наказывается штрафом 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

В случае повторного совершения данного административного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения права управления ТС на 1 год.

Если водитель совершил маневр для объезда препятствия, но у него была возможность сделать это по правой стороне, предусмотрен штраф 1-1,5 тыс. рублей.

Оперативную информацию о ситуации на дорогах Алтайского края можно уточнить https://t.me/gibdd22

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