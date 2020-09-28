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Ковидные госпитали в Алтайском крае заполнены почти на 100%

В Алтайском крае в «коронавирусных» больницах, по данным на 28 сентября, развернули 2 168 коек, из которых 2 111 уже занято. Заполненность ковидных госпиталей составляет 97%, сообщил на онлайн-брифинге министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Лечение. Медицина.
Лечение. Медицина.
Pixabay.com

Из общего числа госпитализированных 1 015 человек с подтвержденным COVID-19. Остальные пациенты имеют признаки вирусных пневмоний или сопутствующие заболевания, но тесты у них уже отрицательные.

До конца недели в крае планируют развернуть дополнительно еще тысячу коек, чтобы общее число мест перевалило за 3 тыс. Для этого будут задействовать мощности действующих госпиталей, а также районных больниц.

Например, рассматривается вариант переоборудования под инфекционный госпиталь Бийскую ЦРБ.

Из этих же соображений власти приняли решение создать ковид-госпиталь на базе больницы в Новоалтайске, где оборудуют 240 коек, более 200 из них будут подключены к кислороду.

Попов отметил, что перепрофилировать больницу решили исходя из уровня ее загруженности, возможности транспортировки и конструктивных особенностей (здание-моноблок). Там будут проходить лечение жители Новоалтайска, Барнаула и ближайших населенных пунктов.

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