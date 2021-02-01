16 ковидных больных умерли в Алтайском крае за день

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 150 пациентов, умерло 16 человек, сообщили 1 февраля в оперштабе.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.

В тяжелом состоянии в больницах края продолжают находиться 369 пациентов, из них 97 на аппаратах ИВЛ.

Всего в госпиталях 1 673 человека с коронавирусом и 719 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 39 184 человека. Выздоровели всего 35 171 человек.

Умерло 1 970 человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Новые случаи

Барнаул — 51,

Рубцовск — 16,

Бийск — 14,

Шелаболихинский район — 7,

Заринск , Славгород — по 6 заболевших,

Славгород — по 6 заболевших, Алейск , Поспелихинский район — по 4 заболевших,

Поспелихинский район — по 4 заболевших, Новоалтайск , Бийский , Бурлинский , Красногорский , Первомайский , Солонешенский , Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,

Бийский Бурлинский Красногорский Первомайский Солонешенский Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших, Белокуриха , Алейский , Алтайский , Волчихинский , Завьяловский , Заринский , Зональный , Крутихинский , Курьинский , Михайловский , Новичихинский , Павловский , Рубцовский , Целинный районы — по 2 человека,

Алейский Алтайский Волчихинский Завьяловский Заринский Зональный Крутихинский Курьинский Михайловский Новичихинский Павловский Рубцовский Целинный районы — по 2 человека, Баевский , Егорьевский , Ельцовский , Калманский , Каменский , Ключевской , Косихинский , Краснощековский , Кулундинский , Немецкий национальный , Панкрушихинский , Петропавловский , Ребрихинский , Советский , Солтонский , Табунский , Тальменский , Тогульский , Топчихинский , Троицкий , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

На утро 1 февраля в Алтайский край поступило 20 002 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак».

11 080 (+53 за сутки) человек получили первую прививку и 1 511 человек получили две прививки.