16 ковидных больных умерли в Алтайском крае за день

В тяжелом состоянии в больницах края продолжают находиться 369 пациентов, из них 97 на аппаратах ИВЛ.
Всего в госпиталях 1 673 человека с коронавирусом и 719 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 39 184 человека. Выздоровели всего 35 171 человек.
Умерло 1 970 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 51,
- Рубцовск — 16,
- Бийск — 14,
- Шелаболихинский район — 7,
- Заринск, Славгород — по 6 заболевших,
- Алейск, Поспелихинский район — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Бийский, Бурлинский, Красногорский, Первомайский, Солонешенский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Алейский, Алтайский, Волчихинский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Павловский, Рубцовский, Целинный районы — по 2 человека,
- Баевский, Егорьевский, Ельцовский, Калманский, Каменский, Ключевской, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
На утро 1 февраля в Алтайский край поступило 20 002 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак».
11 080 (+53 за сутки) человек получили первую прививку и 1 511 человек получили две прививки.