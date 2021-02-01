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Жизнь

16 ковидных больных умерли в Алтайском крае за день

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 150 пациентов, умерло 16 человек, сообщили 1 февраля в оперштабе.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

В тяжелом состоянии в больницах края продолжают находиться 369 пациентов, из них 97 на аппаратах ИВЛ.

Всего в госпиталях 1 673 человека с коронавирусом и 719 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 39 184 человека. Выздоровели всего 35 171 человек.

Умерло 1 970 человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Новые случаи

  • Барнаул — 51,
  • Рубцовск — 16,
  • Бийск — 14,
  • Шелаболихинский район — 7,
  • Заринск, Славгород — по 6 заболевших,
  • Алейск, Поспелихинский район — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Бийский, Бурлинский, Красногорский, Первомайский, Солонешенский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Алейский, Алтайский, Волчихинский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Павловский, Рубцовский, Целинный районы — по 2 человека,
  • Баевский, Егорьевский, Ельцовский, Калманский, Каменский, Ключевской, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

На утро 1 февраля в Алтайский край поступило 20 002 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак».

11 080 (+53 за сутки) человек получили первую прививку и 1 511 человек получили две прививки.

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