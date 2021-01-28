16 ковидных больных умерло за день в больницах Алтайского края

Количество тяжелобольных выросло с 356 до 364 человек за сутки, из них 108 подключено к аппаратам ИВЛ.
Всего в больницах продолжают находиться 1 747 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 742 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В резервном фонде более тысяч коечных мест.
Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 38 455 человек. Выздоровели всего 34 481 человек. Умерло 1 913 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 47,
- Бийск — 18,
- Рубцовск — 16,
- Алейский, Благовещенский, Каменский, Поспелихинский район — по 5 заболевших,
- Яровое — 4, Бийский, Михайловский, Солонешенский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Локтевский, Новичихинский, Павловский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский район — по 3 заболевших,
- Алейск, Белокуриха, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Мамонтовский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Табунский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Калманский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Топчихинский, Третьяковский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
На утро 28 января 9 669 (+490 за сутки) человек получили первую прививку и 1 359 (+31) уже полностью привиты.