16 ковидных больных умерло за день в больницах Алтайского края

184 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае за сутки, это на три случая меньше, чем днем ранее. Выписали 180 пациентов, 16 человек умерло, сообщили 28 января в оперштабе.

Количество тяжелобольных выросло с 356 до 364 человек за сутки, из них 108 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницах продолжают находиться 1 747 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 742 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В резервном фонде более тысяч коечных мест.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 38 455 человек. Выздоровели всего 34 481 человек. Умерло 1 913 пациентов.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Новые случаи

Барнаул — 47,

Бийск — 18,

Рубцовск — 16,

Алейский , Благовещенский , Каменский , Поспелихинский район — по 5 заболевших,

Благовещенский Каменский Поспелихинский район — по 5 заболевших, Яровое — 4 , Бийский , Михайловский , Солонешенский районы — по 4 заболевших,

Бийский Михайловский Солонешенский районы — по 4 заболевших, Заринск , Славгород , Алтайский , Волчихинский , Локтевский , Новичихинский , Павловский , Тогульский , Угловский , Усть-Калманский , Шелаболихинский , Шипуновский район — по 3 заболевших,

Славгород Алтайский Волчихинский Локтевский Новичихинский Павловский Тогульский Угловский Усть-Калманский Шелаболихинский Шипуновский район — по 3 заболевших, Алейск , Белокуриха , Залесовский , Змеиногорский , Кулундинский , Мамонтовский , Петропавловский , Ребрихинский , Советский , Табунский , Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,

Белокуриха Залесовский Змеиногорский Кулундинский Мамонтовский Петропавловский Ребрихинский Советский Табунский Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших, Бурлинский , Калманский , Ключевский , Немецкий национальный , Родинский , Романовский , Топчихинский , Третьяковский , Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

На утро 28 января 9 669 (+490 за сутки) человек получили первую прививку и 1 359 (+31) уже полностью привиты.