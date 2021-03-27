14 ковидных пациентов скончались за сутки в Алтайском крае

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1 282 человека с коронавирусом и 390 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 299 больных, из них 96 на аппаратах ИВЛ.

Минздрав края держит в резерве 532 свободных койки.

Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии составляет 46 729 человека, в том числе 3 215 детей.

Выздоровели всего 41 790 человека. Умерло 2 648 пациентов, все взрослые.

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