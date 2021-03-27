Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта 1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

14 ковидных пациентов скончались за сутки в Алтайском крае

109 новых случаев заражения зарегистрировали в Алтайском крае. 120 пациентов выздоровело.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1 282 человека с коронавирусом и 390 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 299 больных, из них 96 на аппаратах ИВЛ.

Минздрав края держит в резерве 532 свободных койки.

Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии составляет 46 729 человека, в том числе 3 215 детей.

Выздоровели всего 41 790 человека. Умерло 2 648 пациентов, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 29,
  • Рубцовск — 12,
  • Бийск — 11,
  • Шипуновский район — 6,
  • Яровое, Поспелихинский район — по 5 заболеших,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 4 заболевших,
  • Славгород, Бийский, Егорьевский, Калманский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Родинский, Топчихинский, Усть-Пристанский район — по 2 заболевших,
  • Алейск, Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость