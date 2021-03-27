14 ковидных пациентов скончались за сутки в Алтайском крае

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1 282 человека с коронавирусом и 390 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 299 больных, из них 96 на аппаратах ИВЛ.
Минздрав края держит в резерве 532 свободных койки.
Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии составляет 46 729 человека, в том числе 3 215 детей.
Выздоровели всего 41 790 человека. Умерло 2 648 пациентов, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 29,
- Рубцовск — 12,
- Бийск — 11,
- Шипуновский район — 6,
- Яровое, Поспелихинский район — по 5 заболеших,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 4 заболевших,
- Славгород, Бийский, Егорьевский, Калманский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Родинский, Топчихинский, Усть-Пристанский район — по 2 заболевших,
- Алейск, Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.