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Жизнь

15 ковидных пациентов умерли в Алтайском крае за сутки, еще 219 человек заболели

Прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае снижается, но число умерших держится примерно на одном уровне. За сутки в крае умерло 15 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, заболело 219 человек.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 500 человек, 133 из них на аппаратах ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 29 682 человека, в том числе 1 940 детей.

Выздоровели всего 26 097 (+169 за сутки) человек. Умерло 1 330.

Новые случаи

  • Барнаул — 61,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 15,
  • Заринск — 9,
  • Локтевский район — 8,
  • Славгород — 7,
  • Шипуновский район — 5,
  • Белокуриха, Рубцовский район — по 4 заболевших,
  • Алейск, Яровое, Благовещенский, Залесовский, Калманский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тальменский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Баевский, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Угловский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Волчихинский, Ключевской, Краснощековский, Табунский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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