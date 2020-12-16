15 ковидных пациентов умерли в Алтайском крае за сутки, еще 219 человек заболели

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 500 человек, 133 из них на аппаратах ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 29 682 человека, в том числе 1 940 детей.
Выздоровели всего 26 097 (+169 за сутки) человек. Умерло 1 330.
Новые случаи
- Барнаул — 61,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 15,
- Заринск — 9,
- Локтевский район — 8,
- Славгород — 7,
- Шипуновский район — 5,
- Белокуриха, Рубцовский район — по 4 заболевших,
- Алейск, Яровое, Благовещенский, Залесовский, Калманский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тальменский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Баевский, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Угловский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский, Волчихинский, Ключевской, Краснощековский, Табунский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.