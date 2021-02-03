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Жизнь

1 999 ковидных пациентов умерло в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 3 февраля в оперштабе. Выздоровели 164 человека, 14 пациентов скончались.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
Pixabay.com

356 человек все еще находятся в тяжелом состоянии, 87 их них на ИВЛ.

1 613 человек лечатся в ковидных госпиталях с подтвержденным коронавирусом, 702 пациента находятся там с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 39 544 человека. Выздоровели всего 35 529 человек.

Умерло 1 999 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 49,
  • Бийск — 14,
  • Рубцовск — 13,
  • Яровое — 9,
  • Заринск, Поспелихинский район — по 7 заболевших,
  • Славгород — 5,
  • Алейский, Бийский, Каменский, Солонешенский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
  • Волчихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Алтайский, Ельцовский, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Благовещенский, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Петропавловский, Родинский, Солтонский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

На утро 3 февраля в крае 12 494 (+685 за сутки) человека получили первую прививку и 1 792 (+157) человека уже полностью привиты.

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