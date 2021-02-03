1 999 ковидных пациентов умерло в Алтайском крае

356 человек все еще находятся в тяжелом состоянии, 87 их них на ИВЛ.
1 613 человек лечатся в ковидных госпиталях с подтвержденным коронавирусом, 702 пациента находятся там с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 39 544 человека. Выздоровели всего 35 529 человек.
Умерло 1 999 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 49,
- Бийск — 14,
- Рубцовск — 13,
- Яровое — 9,
- Заринск, Поспелихинский район — по 7 заболевших,
- Славгород — 5,
- Алейский, Бийский, Каменский, Солонешенский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
- Волчихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Алтайский, Ельцовский, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Благовещенский, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Петропавловский, Родинский, Солтонский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
На утро 3 февраля в крае 12 494 (+685 за сутки) человека получили первую прививку и 1 792 (+157) человека уже полностью привиты.