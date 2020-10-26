Ковидный госпиталь на месте ТЦ. Что сейчас происходит в барнаульском «Геомаркете» в преддверии больших перемен

Торговый центр «Геомаркет» на проспекте Ленина в Барнауле в ближайшее время может стать ковидным госпиталем. Фотокорреспондент altapress.ru побывал в этом ТЦ, чтобы посмотреть, что происходит на площадке, которую в ближайшее время планируется переформатировать под стационар для больных коронавирусной инфекцией.

В настоящее время «Геомаркет» работает в обычном формате — на первом и третьем этажах здания функционируют отделы.

А вот второй этаж, судя по наблюдениям нашего фотокорреспондента, пуст. При этом, следы переезда видны и на работающих уровнях торгового центра — видна разобранная и упакованная мебель.

Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет». Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Как сообщили редакции некоторые арендаторы помещений, пока что их никто не предупреждал о переформатировании ТЦ в ковидный госпиталь.

Каких-либо работ по переоснащению помещений по состоянию на 12:00 26 октября замечено не было.

Между тем, как стало известно altapress.ru, работы по подготовке помещений для ковидного госпиталя в «Геомаркете» должны начаться уже на этой неделе.

Напомним, что по предварительным расчетам, на площадке ТЦ может разместиться около одной тысячи мест для пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что временные госпитали для пациентов с коронавирусом могут появиться в школах и торговых центрах Алтайского края.

Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет». Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

«Поручение я дал, нужно думать, что это может быть — школы или торговые центры, может какие-то похожие заведения, объекты, где можно было бы помощь средним, тяжелым больным полноценно оказывать», — высказывался по данному поводу губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Также altapress.ru ранее писал, что в качестве площадки под ковидный госпиталь рассматривался еще не введенный в эксплуатацию торговый центр на ул. Балтийской, 34.