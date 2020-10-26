Ковидный госпиталь на месте ТЦ. Что сейчас происходит в барнаульском «Геомаркете» в преддверии больших перемен

В настоящее время «Геомаркет» работает в обычном формате — на первом и третьем этажах здания функционируют отделы.
А вот второй этаж, судя по наблюдениям нашего фотокорреспондента, пуст. При этом, следы переезда видны и на работающих уровнях торгового центра — видна разобранная и упакованная мебель.
Как сообщили редакции некоторые арендаторы помещений, пока что их никто не предупреждал о переформатировании ТЦ в ковидный госпиталь.
Каких-либо работ по переоснащению помещений по состоянию на 12:00 26 октября замечено не было.
Между тем, как стало известно altapress.ru, работы по подготовке помещений для ковидного госпиталя в «Геомаркете» должны начаться уже на этой неделе.
Напомним, что по предварительным расчетам, на площадке ТЦ может разместиться около одной тысячи мест для пациентов с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что временные госпитали для пациентов с коронавирусом могут появиться в школах и торговых центрах Алтайского края.
«Поручение я дал, нужно думать, что это может быть — школы или торговые центры, может какие-то похожие заведения, объекты, где можно было бы помощь средним, тяжелым больным полноценно оказывать», — высказывался по данному поводу губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Также altapress.ru ранее писал, что в качестве площадки под ковидный госпиталь рассматривался еще не введенный в эксплуатацию торговый центр на ул. Балтийской, 34.