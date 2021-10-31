«Ковидоктябрь» на Алтае: выздоровевших в 4 раза меньше заболевших, из которых умер каждый 13-й

В Алтайском крае, по данным на 31 октября, зарегистрировали 472 новых случая заболевания коронавирусом и 28 смертей, сообщает региональный оперштаб.

По данным за октябрь, с 1-го числа по 31-е, в крае выявили 10 631 случай заболевания ковидом, при этом число выздоровевших — 2 644, а умерших — 815. Таким образом, заболеваний зарегистрировали в 4,02 раза больше, чем выздоровлений, при этом, исходя из показателей инфицирования и смертей, умирал каждый 13 заболевший.

Всего в крае инфицированных — 88 563 (в том числе 6 840 детей). Выздоровели — 62 149 пациентов, из них за прошедшие сутки — 147.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 936 человек.

«Кроме этого, 421 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 44 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 367 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуты 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ — 358. Резервных коек — 459», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 865, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 296.

За весь период наблюдений скончались 6 270 человек с ковидом: из них 28 — за прошедшие сутки (26 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 915 человек (по иным причинам — 1 355).

По данным оперштаба на 31 октября: прививается 794 285 человек (получили первую вакцину — 63 481, полностью вакцинированы — 714 642), повторно вакцинировались — 16 162.

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