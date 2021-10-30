30 октября 2°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

В очередь! Первый день QR-кодов в Алтайском крае отметился столпотворением в торговых центрах

Очередями в торговых центрах Барнаула отметился первый день работы системы пропуска по QR-кодам в Алтайском крае, которая введена указом губернатора.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
altapress.ru.

Так, днем 30 октября, один из корреспондентов altapress.ru побывала в ТРЦ «Пионер». Согласно наблюдениям нашего журналиста, в торговом центре работал только центральный вход.

Сразу за дверями выстроилась очередь из посетителей — от людей, как и ожидалось, требовали предъявить необходимые для пропуска в ТЦ документы.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
altapress.ru.

Справка

С 30 октября, чтобы попасть в торгово-развлекательные центры общественные места, нужен один из следующих документов:

  • действующий QR-код с сайта «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. А заменить его можно бумажной справкой о пройденной вакцинации;
  • QR-код, подтверждающий, что человек перенес коронавирус не раньше полугода назад;
  • медотвод, который выдают пациентам с противопоказаниями к привике. А также приложенный к нему ПЦР-тест, полученный не раньше, чем за 72 часа.

На момент посещения корреспондентом ТРЦ были зафиксированы проблемы с доступом людей, у которых не было QR-кодов, в аптеку и за продуктами в гипермаркет «Лента».

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
altapress.ru.
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
altapress.ru.

По данным редакции altapress.ru, очереди и пробки из-за нового пропускного режима в ТЦ наблюдались и в других торгово-развлекательных центрах краевой столицы.

Надо отметить, что новые правила доступа людей в торговые центры уже сказываются на рынке труда. Например, в новоалтайском ТЦ «Флагман» уже появились объявления о вакансиях на должность контроллеров QR-кодов.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.
altapress.ru.

Напомним, что с 15 ноября вход без QR-кодов также запретят в театры и кинотеатры, цирки и концертные залы; учреждения клубного типа; бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты; учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха; санатории и круглогодичные детские лагеря; объекты общественного питания.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость