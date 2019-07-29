Козы и люди. Шукшинский фестиваль в лицах

На Шукшинский фестиваль в Сростки приезжают тысячи гостей — звезды театра, литературы и кино, ремесленники, песенные и танцевальные коллективы. Немало здесь барнаульцев и жителей других городов и сел края. Есть туристы, которые прибыли издалека. На этом пестром фоне коренные сростинцы не теряются, у них свой колорит.

Туристы неспешно обходят торговую улицу, бродят по всем музеям, а затем идут за село, на Катунь, по пути рассматривая милые ухоженные домики с садами и, напротив, большие делянки, поросшие крапивой и лебедой.

— Ты как дерёвня себя ведешь, — говорит женщина девочке лет 9. Она очень модная: со множеством разноцветных косичек, в бейсболке и кофте, расшитой розовыми пайетками.

— Так здесь и не город, — огрызается ребенок.

Лица Шукшинского фестиваля. Анна Зайкова.

Не всем детям нравится идея фестивалить. Но даже для самых недовольных здесь нашлись развлечения: на окраинах села можно тискать встречных котов, в центре есть мороженое.

К сростинской школе вывели коня. Серому 14 лет, он огромный. Туристы пугаются и визжат, но все же лезут в седло. Коз Дуню и Серафиму нарядили в панамки и платья. Пока хозяева заняты продажей сувениров, они пасутся на газоне и смешно взбрыкивают. Сфотографироваться с живностью можно было всего за 50 рублей.

Лица Шукшинского фестиваля. Анна Зайкова.

А через дорогу все могли совершенно бесплатно обнять собак-маламутов. Псы весь день терпеливо сносили порывы человеческой нежности.

Отличить туристов можно по большим рюкзакам и кепкам с символикой фестиваля. Большинство сростинцев не заморачивается с нарядом к празднику, в Шукшинские дни они гуляют по селу в том же, в чем работают в огороде.

Лица Шукшинского фестиваля. Анна Зайкова.

Отдельное внимание в эти дни привлекают нарядные люди в народных костюмах самых немыслимых расцветок. Несколько коллективов в этот раз устроили баттл на площадке у музея, по очереди исполняя фольклорные напевы.

К вечеру на Пикете все перемешивается, и гостей из других регионов уже не отличишь от коренных сростинцев, наступает время пикников и хороводов.