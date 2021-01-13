Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -14°C
Жизнь

Козлы со свастикой и обезьянка-нацист: епархия показала детям рождественское шоу

Госцирк Удмуртии оказался в центре скандала, выполнив заказ Ижевской и Удмуртской епархии по проведению мероприятия «Рождественская елка», сообщает ИА REGNUM.

Рождественское шоу для детей. Ижевск.
Рождественское шоу для детей. Ижевск.
t.me/c/1460007515.

Цирковое рождественское представление с мартышками и козами, облаченными в костюмы со свастикой, показали детям из воскресных школ.

Директор Госцирка Александр Лещинский отметил, что моменты с использованием нацистской символики вырвали из контекста.

«В представлении присутствовали эпизоды, освещающие роль церкви в истории Российского и Советского государства», — разъяснили в цирке.

В частности, в эпизоде «1942 год» показали 7 января 1942 года — переломный момент в ходе войны. Эпизод сопроводили текстом диктора и видеорядом с кадрами о разгроме немецкой армии под Москвой.

В это время дрессировщики в форме красноармейцев гоняли по манежу дрессированных козлов с нацисткой символикой, что якобы усиливало эффект воздействия на детей.

«Кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера, и выложил в соцсети, спровоцировав скандал», — отметили в цирке.

Инцидент прокомментировали в местной епархии. В пресс-службе отметили, что не хотели нарушить российское законодательство, которое запрещает публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

«Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер», — пристыдили в епархии тех, кому не понравились распространенные в соцсетях картинки.


Региональная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту демонстрации нацистской символики в здании цирка.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация, размещенная в социальной сети о демонстрации нацистской символики на попонах, одетых на животных, во время выступлений 8 января 2021 года в здании Государственного цирка Удмуртии», — отметили в ведомстве.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость