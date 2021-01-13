Козлы со свастикой и обезьянка-нацист: епархия показала детям рождественское шоу

Госцирк Удмуртии оказался в центре скандала, выполнив заказ Ижевской и Удмуртской епархии по проведению мероприятия «Рождественская елка», сообщает ИА REGNUM .

Цирковое рождественское представление с мартышками и козами, облаченными в костюмы со свастикой, показали детям из воскресных школ.

Директор Госцирка Александр Лещинский отметил, что моменты с использованием нацистской символики вырвали из контекста.

«В представлении присутствовали эпизоды, освещающие роль церкви в истории Российского и Советского государства», — разъяснили в цирке.

В частности, в эпизоде «1942 год» показали 7 января 1942 года — переломный момент в ходе войны. Эпизод сопроводили текстом диктора и видеорядом с кадрами о разгроме немецкой армии под Москвой.

В это время дрессировщики в форме красноармейцев гоняли по манежу дрессированных козлов с нацисткой символикой, что якобы усиливало эффект воздействия на детей.

«Кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера, и выложил в соцсети, спровоцировав скандал», — отметили в цирке.

Инцидент прокомментировали в местной епархии. В пресс-службе отметили, что не хотели нарушить российское законодательство, которое запрещает публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

«Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер», — пристыдили в епархии тех, кому не понравились распространенные в соцсетях картинки.



Региональная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту демонстрации нацистской символики в здании цирка.