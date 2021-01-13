Козлы со свастикой и обезьянка-нацист: епархия показала детям рождественское шоу

Цирковое рождественское представление с мартышками и козами, облаченными в костюмы со свастикой, показали детям из воскресных школ.
Директор Госцирка Александр Лещинский отметил, что моменты с использованием нацистской символики вырвали из контекста.
«В представлении присутствовали эпизоды, освещающие роль церкви в истории Российского и Советского государства», — разъяснили в цирке.
В частности, в эпизоде «1942 год» показали 7 января 1942 года — переломный момент в ходе войны. Эпизод сопроводили текстом диктора и видеорядом с кадрами о разгроме немецкой армии под Москвой.
В это время дрессировщики в форме красноармейцев гоняли по манежу дрессированных козлов с нацисткой символикой, что якобы усиливало эффект воздействия на детей.
«Кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера, и выложил в соцсети, спровоцировав скандал», — отметили в цирке.
Инцидент прокомментировали в местной епархии. В пресс-службе отметили, что не хотели нарушить российское законодательство, которое запрещает публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.
«Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер», — пристыдили в епархии тех, кому не понравились распространенные в соцсетях картинки.
Региональная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту демонстрации нацистской символики в здании цирка.
«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация, размещенная в социальной сети о демонстрации нацистской символики на попонах, одетых на животных, во время выступлений 8 января 2021 года в здании Государственного цирка Удмуртии», — отметили в ведомстве.