По словам сотрудников «Лесной сказки», потомство появилось у винторогого козла Казбека.
Малыши уже вовсю гуляют со своими мамами по вольеру.
Ранее верблюжонка «выбражульку» показали в барнаульском зоопарке.
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Четыре козленка родились в «Лесной сказке». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
По словам сотрудников «Лесной сказки», потомство появилось у винторогого козла Казбека.
Малыши уже вовсю гуляют со своими мамами по вольеру.
Ранее верблюжонка «выбражульку» показали в барнаульском зоопарке.
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