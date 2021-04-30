Краевой Минстрой отказался заключать соглашение с «ЭКО-Утилизацией» и назначил регоператором другую компанию

По итогам конкурса регионального оператора по обращению с ТКО в Барнаульской зоне выбрали компанию «ЭКО-Утилизация». Однако, возникли бюрократические сложности, и Минстрой отказался подписывать договор, сообщается на сайте ведомства.

Организация не предоставила документы, необходимые для подписания соглашения, в установленный срок. В соответствии с законодательством, предложение направили «ЭКОСОЮЗу» — признанному лучшим после «ЭКО-Утилизации» на конкурсе.

Данной организацией были предоставлены все необходимые документы, в том числе банковская гарантия в установленные законом сроки. Сегодня соглашение подписано, — сообщает ведомство.

«ЭКОСОЮЗ» приступил к подготовительным работам. Свои обязанности он начнет исполнять со 2 июня.

Напомним, в Барнаульскую зону входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский.