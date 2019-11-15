Красавчик: рыжий российский полицейский-корги взорвал сеть

Собака корги по кличке Рыжий прошла подготовку к службе в 2013 году. Она живет в Нижнем Новгороде и успешно помогает искать наркотики сотрудникам управления на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

У пса-полицейского есть аккаунт в Instagram — «Рыжий полицейский», пишет «Росбалт».

Пушистый правоохранитель понравился подписчикам и они задают ему вопросы.

«Вау, какой ты красавчик! А ты ловил настоящих преступников?», «А у Вас есть родственники среди воспитанников Королевы Елизаветы?», «А часто ли прохожие пассажиры погладить просят? Можно ли вообще чтобы другие люди гладили?», «Привет Рыжий, подскажи полковник Петров Сергей Николаевич еще рулит или на пенсию вышел?», — пишут комментаторы под фото полицейского-собаки.

В апреле 2016-го на службу в московскую полицию также поступили два щенка корги.