Многие симпатичные парни и девушки мечтают попасть в модельный бизнес. Он кажется сказочным билетом из алтайской провинции в успешную жизнь с фотосессиями, путешествиями за границу и большими гонорарами. Сколько на самом деле получают люди по ту сторону объективов и подиумов и почему риск остаться голодным есть всегда, узнал altapress.ru.

Прессинг за отсутствие пресса

Глядя на наших героев вживую сразу не догадаешься, что они модели. Простая одежда неярких цветов, минимум парфюма и косметики. Главные аксессуары — скромная улыбка и блеск юности в глазах. Вроде бы сейчас все такие. Но как только эти ребята оказываются перед камерой, становится ясно, что у каждого из них уже есть модельный опыт. Точеная поза, уверенный взгляд. Они заранее знают, как выглядят в объективе фотокамеры и чем «цепляют» заказчиков.

«Для модели главное — индивидуальность», — уверен каждый из них, имея в виду запоминающееся лицо (есть разные его типы: классическое, коммерческое, детское и другие) и легкий характер. Но и эти качества не помогут, если будущая звезда мировых обложек обделена ростом и фигурой. Рост девушки должен составлять не менее 173 см. На вес тоже смотрят, но еще важнее — пропорции. Пресловутые 90−60−90 до сих пор актуальны, но лучше меньше. Если «не впишешься» в стандарт, работу не получишь.

Татьяна Русанова,

модель: Девочек постоянно тыркают по поводу веса. И в России, и в поездках. Каждую неделю взвешивают. Если набираешь даже 200 г, в командировке лишают карманных денег на неделю, чтобы нельзя было потратить их на еду.

Татьяна Русанова. Анна Зайкова.

У парней все немного проще. Пропорции не измеряют. Нужен только рост не ниже 183 см. Лишний вес, так же как и дамам, не прощается. Существенное отличие: у представителей сильного пола должен быть пресс. Девушкам быть спортивными необязательно. Если же они хотят работать со спортивными брендами, упражнений не сбежать.

«В трусах и без макияжа»

Попробовать себя в роли модели можно двумя способами: через агентство и самостоятельно. Второй путь, конечно, сложнее и дольше. Но барнаулец Кирилл Кошкин его не испугался.

Кирилл Кошкин,

модель: Я просто листал ленту в Instagram и увидел объявление о фотосессии для магазина Mavi. Подумал, почему бы не попробовать, ведь все данные у меня есть. Написал. Пригласили, позвали. Стал работать с ними. Потом пошли предложения и от других магазинов.

Кирилл Кошкин. Предоставлено altapress.ru.

Фотосессия длится от 2 до 4 часов. Оплата за нее в Барнауле скорее символическая — от 500 до 2 тыс. рублей. А некоторые съемки и вовсе бесплатные — только ради портфолио.

Цифра По данным сайта trud.com на 10.07.20 по профессии Модель в России открыто 700 вакансий.

«Только модельным бизнесом в Барнауле не проживешь. Поэтому приходится совмещать его с основной работой в банке», — рассказывает Кирилл.

Если же вы мечтаете о загранице, без агентства не обойтись. Некоторых счастливчиков замечают руководители. У Софьи Семухиной именно такая история.

Софья Семухина,

модель: Я сходила на фотосессию к своей знакомой, которая затем показала мои фото директору одного из агентств. Та написала мне в соцсети и пригласила на встречу. Так мы и начали работать.

Софья Семухина. Анна Зайкова.

Кто-то сам стучится в заветную дверь. Например, сестры Русановы, Татьяна и Елизавета. Они начали работать в 2018 году. Лиза пришла первой, за ней подтянулась сестра. Девушки уже побывали в Китае и Таиланде.

Российское агентство, с которым модель заключает договор, называется материнским. Период договора составляет 2−3 года. Первоначальная задача «конторы для красавцев» — создать портфолио, чтобы было что показать клиентам. Развиваться в Барнауле можно, но происходит это очень медленными темпами. Материнское агентство может все ускорить.

Факт По данным сайта trud.com в России наибольшее количество вакансий профессии Модель открыто в Московской области. На втором месте — Вологодская область, а на третьем — Новгородская область.

Роман Кобец,

модель: Агентство помогает в раскрутке, так как у него есть связи. Периодически находят какую-то работу. Иногда раз в месяц, а иногда и раз в неделю.

Роман Кобец. Анна Зайкова.

Снимки, которые посылают зарубежным агентствам, делятся на тестовые и снэпы. Первые показывают модель с выигрышной стороны, в разных образах. Снэпы же заставляют волноваться, ведь это снимки в белье, без макияжа и обработки. Они делаются раз в два-три месяца, чтобы отследить, не вырос ли человек в ширину.

Обычно агентство проводит все необходимые фотосессии бесплатно. Составлять портфолио самостоятельно недешево. Услуги хорошего фотографа в Барнауле стоят от 1,5 до 15 тыс. рублей.

Когда принимающее агентство заинтересовано в модели, с ней заключается контракт на 2−3 месяца.

Елизавета Русанова,

модель: Так как у россиян европейский тип внешности, наши девочки востребованы везде. Особенно в странах Азии. Туда летят по контракту чаще всего. Пробиться в Америку, Италию и так далее гораздо сложнее.

Елизавета Русанова. Анна Зайкова.

Ноль или миллион

Перелет и проживание моделей за границей организует и оплачивает принимающее агентство. И тут начинается самое интересное.

За время поездки модели должны отработать и возместить все, что было на них потрачено: деньги на билеты, аренду съемного жилья, карманные еженедельные деньги на еду. И только если заработать не удалось, модный турист ничего не должен. Эти условия прописываются в договоре. Но не все можно предугадать.

«Однажды нас переселили из четырехкомнатной квартиры в Шанхае, потому что оплачивать ее больше не могли. К тому же нас там было всего трое», — вспоминает Татьяна Русанова.

Модели из Барнаула. Анна Зайкова.

Нередко жизнь моделей действительно напоминает известное телешоу, где незнакомые парни и девушки могут находиться в одном доме.

Медицинскую страховку ребята оплачивают сами. Как говорят наши собеседники, принимающей стороне вообще «пофиг» ваше здоровье. Материнское агентство в процесс работы за рубежом не вмешивается, а только получает процент от сотрудничества.

Попасть за границу — не значит получить работу и вернуться домой богатым и знаменитым. Все решают кастинги от потенциальных заказчиков: дизайнеров, владельцев магазинов, стилистов. Просмотров может быть 7−10 в день.

Без английского языка не обойтись, но идеального знания никто не требует.

Мода. Красота. unsplash.com

Татьяна Русанова,

модель: Материнское агентство иногда может оплатить уроки английского (у меня так было). Вообще, достаточно минимума знаний: как попросить перерыв, спросить, когда закончится работа, как пройти куда-то. Остальное выучишь уже там, когда захочешь поговорить с соседями или наладить контакт с принимающим агентством. В первую поездку я вообще ничего не знала. Но потом подружилась с мальчиком из Италии, мы часто разговаривали, он учил меня английскому.

Секрета успешных кастингов никто не назовет. Во многом это дело случая. Однако спикеры подчеркивают, что обеспечить фотосессию или показ может не только «красивая мордашка», но и обаяние.

«Ты должен быть ярким и открытым, клиенты всегда чувствуют энергетику», — делится Софья Семухина.

Мода. Красота. unsplash.com

Иногда модели и вовсе возвращаются в Россию, едва покрыв расходы зарубежному агентству.

«Я дважды была в Китае. И оба раза просто вышла в ноль. Но ничего, зато страну посмотрела», — улыбается Софья Семухина.

Сестрам Русановым везло больше. Они привозили домой около 300 тыс. рублей на двоих. По их словам, можно заработать и миллион.

Гонорар за показ гораздо скромнее, чем за фотосессии, — около 3,5 тыс. рублей. Фотосессия же — от 60 тыс. рублей.

Модели из Барнаула. Анна Зайкова.

Паника , слезы и лирика

Иногда работать приходится по 16 часов при любых погодных условиях.

Софья Семухина,

модель: Была фотосессия на чайном поле в Китае. Жара. Я перемерила очень много одежды и в какой-то момент просто расплакалась. Еще потеряла свои вещи. Я начала паниковать от усталости, хотя обычно так себя не веду. Но, к счастью, клиентам понравилась моя работа.

Татьяна Русанова,

модель: Однажды у меня была съемка в Пекине до четырех утра. В какой-то момент я сказала команде: «Больше не могу. Вы время видели?» Они начали меня трясти и говорить, что вообще-то тоже не прохлаждаются и вещей осталось еще много.

Мода. Красота. unsplash.com

Роман Кобец,

модель: Клиентам вообще нельзя говорить, что устал или тебе что-то не нравится. Иначе тебя могут отправить домой. Незаменимых тут нет.

Елизавета Русанова,

модель: Один китайский дизайнер проявлял ко мне внимание на фотосессии. Китайцы вообще влюбляются во всех! Даже если ты выглядишь как мешок с картошкой. Потом он заказал мне такси до нашего дома и так узнал адрес. Вечером подъехал и пригласил в клуб. Мне пришлось прятаться, пока он не уедет. А стоял он минут сорок.

С приходом пандемии подиум повернулся к ребятам совсем другой стороной. Причем как в родном Барнауле, так и заграницей.

Удача отвернулась и от сестер Русановых. Они застряли в Таиланде на три недели и жили там на собственные деньги. Но хотя бы с крышей над головой, в арендуемом модельном доме.

Модели из Барнаула. Анна Зайкова.

Татьяна Русанова,

модель: По возвращении в Россию мы отсидели два карантина — в Новосибирске и Барнауле. За это время у нас брали три теста на коронавирус, и все отрицательные.