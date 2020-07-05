Красивые и опасные: пять комнатных растений, которые могут навредить вашему здоровью

С растениями, о которых пойдет речь в этой подборке, наверняка сталкивался едва ли не каждый из нас. Но большинство и не подозревают о том, какими коварными они могут быть на самом деле. Комнатная зелень по праву считается источником чистого воздуха и положительной энергии в наших домах. Поэтому следует со всей осторожностью и внимательностью подходить к выбору, во избежание неприятных последствий для нашего здоровья и здоровья наших близких. В первую очередь маленьких детей, которые в силу возраста могут просто не осознавать скрытой угрозы.

Ficus ( Фикус)

Род растений — семейства Тутовые, вечнозеленые

Плющ. Открытые источники.

Одно из наиболее популярных комнатных растений в мире, но назвать его «зеленым и пушистым» отнюдь нельзя. Мало кто знает, что при попадании сока этого растения на кожу, если повреждены его листья или стебель, можно получить ожог или, как минимум, сильный зуд. Пересадка фикуса из одного горшка в другой требует предельной внимательности и осторожности.

Hedera ( Плющ)

Род растений — семейства Аралиевые.

Плющ. Открытые источники.

Растение также относится к группе ядовитых, а львиная доля его яда содержится в листьях и ягодах. Потому, если вы все же решили завести плющ у себя дома, нужно иметь в виду, что дети и домашние животные при неосторожности могут пострадать от случайного употребления в пищу частички этого растения.

Azalea L. ( Азалия)

Род растений — семейство Рододендрон, вересковые.

Азалия. Открытые источники.

Весьма красивое комнатное растение, но его неприятная особенность заключается в том, что азалия способно выделять яд прямо в воздух. Поэтому его следует держать как можно дальше от человека во избежание отравления. Не рекомендуем размещать азалию в спальне, детской комнате или в месте, доступном для маленьких питомцев.

Aglaonema ( Аглаонема)

Род вечнозеленых полукустарников семейства Ароидные.

Аглаонема комнатная. Открытые источники.

Данное растение, которому зачастую отдают предпочтение женщины в цветочном магазине, обладает некоторой особенностью: оно очень эффективно справляется с очисткой воздуха, что является несомненным плюсом. В особенности при расположении цветка в плохо вентилируемом помещении. Но учтите, сок этого растения крайне токсичен. При пересадке Аглаонемы не стоит игнорировать меры предосторожности и воспользоваться садовыми перчатками (резиновыми), чтобы предотвратить контакт сока растения с кожей или слизистыми оболочками.

Dieffenbachia ( Диффенбахия)

Род вечнозелёных растений семейства Ароидные.

Диффенбахия. ОТкрытые источники.

И завершает подборку Диффенбахия — красивое растение, способное достигнуть в высоту до двух метров. Но и оно не так безвредно, как может показаться на первый взгляд. Сок этого растения содержит в себе сильный токсин, вызывающий отравление при попадании на слизистые оболочки, в особенности рта и органов дыхания. Диффенбахию также следует держать подальше от малышей и домашних животных.



В заключение простой совет: приобретая то или иное комнатное растение, не поленитесь узнать о нем у продавца как можно больше информации, учтите его токсичность, аллергенность и ядовитость сока. Только после этого решайте — умеестен цветок к вашем доме или нет.

Подготовил Влад Алёхин.