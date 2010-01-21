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Жизнь

«Красивые» номера будут продавать на госуслугах и разыгрывать на аукционах

Министерство экономики подготовило проект постановления, по которому автомобилисты смогут зарезервировать и купить «красивые» госномера через портал госуслуг, сообщают «Известия».

Авто.
Авто.
СС0

Проект постановления должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Он прописывает «порядок предварительного резервирования» госномера, а выкупить его можно будет, заплатив повышенную госпошлину либо поучаствовав в региональном аукционе — это определят субъекты РФ. Номер с одинаковыми цифрами и буквами обойдется в 600 тысяч рублей.

Ацкционы будут длиться 30 дней. Начальная цена устанавливается регионом. Половина итоговой стоимости поступит в региональный бюджет.

Принимать участие в торгах можно будет не более 5 раз одновременно.

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