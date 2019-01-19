Душевные и красивые поздравления с Крещением-2019 в стихах и прозе

Жить счастливо и свободно,
Я от всей души желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!
Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно,
И Господь чтоб Вас хранил!
С Крещением Господним поздравляю!
Пусть греет душу веры чистый свет.
Любви огромной, искренней желаю
Да долгих и счастливых много лет.
Пусть будут везде ангелы с тобою,
Пусть берегут от горестей, беды.
Желаю лишь душевного покоя…
Да и всего того, что хочешь ты.
В Крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.
С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На Вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.
Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце.
Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.
Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил Вашу семью от всех бед и печалей, чтобы Ваш путь был добрым и светлым, а сердце — любящим и открытым для счастья. Пусть в двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести.