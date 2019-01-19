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Душевные и красивые поздравления с Крещением-2019 в стихах и прозе

В 2019 и ежегодно Крещение Господне празднуют 19 января. Это важный православный праздник, который по-другому называется Богоявление. В этот день верующие ходят в храм, и многие даже решаются искупаться в освященной проруби. Altapress.ru подготовил несколько красивых поздравлений с Крещением в прозе и стихах.

Храм. Церковь. Архитектура
Храм. Церковь. Архитектура
СС0

Жить счастливо и свободно,
Я от всей души желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно,
И Господь чтоб Вас хранил!

С Крещением Господним поздравляю!
Пусть греет душу веры чистый свет.
Любви огромной, искренней желаю
Да долгих и счастливых много лет.

Пусть будут везде ангелы с тобою,
Пусть берегут от горестей, беды.
Желаю лишь душевного покоя…
Да и всего того, что хочешь ты.

В Крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.

С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На Вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце.

Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.

Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил Вашу семью от всех бед и печалей, чтобы Ваш путь был добрым и светлым, а сердце — любящим и открытым для счастья. Пусть в двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести.

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