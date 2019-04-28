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Жизнь

Красивые поздравления с Пасхой в прозе и стихах

В 2019 году православные отмечают Пасху 28 апреля. В этот день принято приветствовать друг друга словами «Христос воскрес», отвечать «Воистину воскрес», трижды целоваться и поздравлять друг друга. К светлому празднику altapress.ru выбрал красивые поздравления с Пасхой в прозе и стихах.

Украшение яиц на Пасху.
Украшение яиц на Пасху.
Открытые источники в интернете.

Короткие поздравления с Пасхой

Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!

Праздник счастьем озаряет,
Яркий свет идет с небес.
От души вас поздравляем!
Всем добра! Христос воскрес!

Христос Воскрес! Поет земля,
Всех с Пасхой поздравляю я!
Летит пусть голос до небес,
Христос воскрес, Христос воскрес!

Яйца. Пасха.
Яйца. Пасха.
СС0

Поздравления с Пасхой в прозе

Пасха — светлый, добрый, чистый праздник. Поздравляю Вас от всей души! Пусть румяные куличи подымут настроение, а праздничный дух не покинет Ваш дом всю Светлую седмицу!

Желаю, чтобы стол был полон праздничных блюд, а сердце полно любви, радости и надежды! Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Желаю в светлый праздник Пасхи открыть новую яркую страничку своей жизни — с искренней надеждой в каждой строке и яркими картинками на каждой странице!

Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0

Красивые поздравления с Пасхой в стихах

Христос воскрес, Христос воскрес!
Ликуют небо, солнце, лес.
Большое чудо, в этот час
Мы с Пасхой поздравляем вас.

Пусть будет мирным ваш очаг,
Пусть будет смелым каждый шаг,
Здоровье будет и везение.
С Христовым Светлым Воскресением!

Пожелать хочу на Пасху
Я тепла родных сердец,
Радости большой, уюта,
Счастья, ведь Христос воскрес!

Бережет тебя пусть ангел,
Укрывает от невзгод.
Пусть все то, о чем мечтаешь,
Очень скоро в жизнь придет.

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.

Источник — pozdravok.ru

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