Красивые поздравления с Пасхой в прозе и стихах

Короткие поздравления с Пасхой
Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!
Праздник счастьем озаряет,
Яркий свет идет с небес.
От души вас поздравляем!
Всем добра! Христос воскрес!
Христос Воскрес! Поет земля,
Всех с Пасхой поздравляю я!
Летит пусть голос до небес,
Христос воскрес, Христос воскрес!
Поздравления с Пасхой в прозе
Пасха — светлый, добрый, чистый праздник. Поздравляю Вас от всей души! Пусть румяные куличи подымут настроение, а праздничный дух не покинет Ваш дом всю Светлую седмицу!
Желаю, чтобы стол был полон праздничных блюд, а сердце полно любви, радости и надежды! Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Желаю в светлый праздник Пасхи открыть новую яркую страничку своей жизни — с искренней надеждой в каждой строке и яркими картинками на каждой странице!
Красивые поздравления с Пасхой в стихах
Христос воскрес, Христос воскрес!
Ликуют небо, солнце, лес.
Большое чудо, в этот час
Мы с Пасхой поздравляем вас.
Пусть будет мирным ваш очаг,
Пусть будет смелым каждый шаг,
Здоровье будет и везение.
С Христовым Светлым Воскресением!
Пожелать хочу на Пасху
Я тепла родных сердец,
Радости большой, уюта,
Счастья, ведь Христос воскрес!
Бережет тебя пусть ангел,
Укрывает от невзгод.
Пусть все то, о чем мечтаешь,
Очень скоро в жизнь придет.
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
Источник — pozdravok.ru