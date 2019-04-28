Красивые поздравления с Пасхой в прозе и стихах

Христос воскрес, Христос воскрес!

Ликуют небо, солнце, лес.

Большое чудо, в этот час

Мы с Пасхой поздравляем вас.

Пусть будет мирным ваш очаг,

Пусть будет смелым каждый шаг,

Здоровье будет и везение.

С Христовым Светлым Воскресением!