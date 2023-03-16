Красная книга Алтайского края пополнилась новыми видами насекомых и птиц

Перечень редких животных края дополнили двумя видами птиц: малым бакланом и морским голубком.
Два новых вида стрекоз также получили статус краснокнижных насекомых: дозорщик-император, японодедка поточный и стрекоза шафрановая.
«В Красную книгу Алтайского края входит 171 вид: 49 видов беспозвоночных животных (из них 44 вида насекомых), шесть видов рыб, один вид земноводных, 3 вида рептилий, 89 видов птиц и 23 вида млекопитающих», — добавили в ведомстве.
Ранее спасенного беркута выпустили на волю в Алтайском крае.