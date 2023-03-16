16 марта
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Жизнь

Красная книга Алтайского края пополнилась новыми видами насекомых и птиц

В Красную книгу Алтайского края внесли два новых вида птиц и три вида насекомых, рассказали в региональном минприроды.

Горы, природа, снежные горы, летние горы.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
unsplash.com.

Перечень редких животных края дополнили двумя видами птиц: малым бакланом и морским голубком.

Два новых вида стрекоз также получили статус краснокнижных насекомых: дозорщик-император, японодедка поточный и стрекоза шафрановая.

«В Красную книгу Алтайского края входит 171 вид: 49 видов беспозвоночных животных (из них 44 вида насекомых), шесть видов рыб, один вид земноводных, 3 вида рептилий, 89 видов птиц и 23 вида млекопитающих», — добавили в ведомстве.

Ранее спасенного беркута выпустили на волю в Алтайском крае.

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