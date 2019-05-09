Помнят и чтят. Барнаульцы написали послания своим предкам

В Барнауле 9 мая провели акцию «Красная нить истории». На площади Сахарова горожане крепли к красным нитям листки с именами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Многие оставили пожелания мира и здоровья.

День Победы в Барнауле. 2019 год.

Участники шествия «Бессмертный полк» на площади Сахарова могли написать имя или название места, за которое сражался фронтовик, выразить слава благодарности или написать пожелания.

Волонтеры раздавали флажки и маркеры. В итоге, барнаульцы собрали композицию из красных нитей и флажков, протяженностью десятки метров.

Рядом проводили акцию «Стена Памяти». Все желающие оставляли на стенде поздравления с Днем Победы, вписать имена родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорил, что среди воинов, которые спасли мир от порабощения, около 1,5 миллионов — жители региона.