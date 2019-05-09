Помнят и чтят. Барнаульцы написали послания своим предкам

Участники шествия «Бессмертный полк» на площади Сахарова могли написать имя или название места, за которое сражался фронтовик, выразить слава благодарности или написать пожелания.
Волонтеры раздавали флажки и маркеры. В итоге, барнаульцы собрали композицию из красных нитей и флажков, протяженностью десятки метров.
Рядом проводили акцию «Стена Памяти». Все желающие оставляли на стенде поздравления с Днем Победы, вписать имена родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорил, что среди воинов, которые спасли мир от порабощения, около 1,5 миллионов — жители региона.