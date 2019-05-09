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9 мая 17°C

Помнят и чтят. Барнаульцы написали послания своим предкам

В Барнауле 9 мая провели акцию «Красная нить истории». На площади Сахарова горожане крепли к красным нитям листки с именами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Многие оставили пожелания мира и здоровья.

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Участники шествия «Бессмертный полк» на площади Сахарова могли написать имя или название места, за которое сражался фронтовик, выразить слава благодарности или написать пожелания.

Волонтеры раздавали флажки и маркеры. В итоге, барнаульцы собрали композицию из красных нитей и флажков, протяженностью десятки метров.

Рядом проводили акцию «Стена Памяти». Все желающие оставляли на стенде поздравления с Днем Победы, вписать имена родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорил, что среди воинов, которые спасли мир от порабощения, около 1,5 миллионов — жители региона.

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