Красный, а потом зеленый: в Алтайском крае заметили НЛО

Круглый объект ярко красного цвета завис над многоэтажками в центре Бийска, а когда женщина включила камеру смартфона, его цвет поменялся на зеленый.
Объект резко двигался в разные стороны.
«При этом создавалось ощущение, что по траектории его полета в атмосфере оставались и быстро гасли яркие огни», — отмечают местные журналисты.
Через 15 минут после появления на небе НЛО улетел в том же направлении, откуда и появился.
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В соцсетях жители края начали предполагать, что это мог быть за объект. Основыми оказались две версии:
- Лазерная указка,
- Квадрокоптер.
НЛО или ракеты?
В конце ноября в Новосибирске заметили странный объект в небе. Жители сняли на видео неопознанный летающий объект, который разрезал ночное небо.
Оказалось, что это был пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне „Сары-Шаган“ (Республика Казахстан)»
Когда еще в Алтайском крае видели НЛО?
В конце декабря 2014 года жители Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска наблюдали на утреннем небосводе огромные белые круги, растянувшиеся на несколько километров. Очевидцы сразу приписали их к проделкам инопланетян. Это был след от упавшего метеорита или от запуска на орбиту спутника с Земли.
Последняя версия, по мнению работников планетария, связана со стартом ракеты-носителя с космодрома Байконур.