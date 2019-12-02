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2 декабря -12°C

Красный, а потом зеленый: в Алтайском крае заметили НЛО

Вечером 1 декабря над Бийском пролетел неопознанный объект. Его успела снять одна из жительниц многоэтажки, пишет «Бийский рабочий».

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

Круглый объект ярко красного цвета завис над многоэтажками в центре Бийска, а когда женщина включила камеру смартфона, его цвет поменялся на зеленый.

Объект резко двигался в разные стороны.

«При этом создавалось ощущение, что по траектории его полета в атмосфере оставались и быстро гасли яркие огни», — отмечают местные журналисты.

Через 15 минут после появления на небе НЛО улетел в том же направлении, откуда и появился.

Версии

В соцсетях жители края начали предполагать, что это мог быть за объект. Основыми оказались две версии:

  • Лазерная указка,
  • Квадрокоптер.

НЛО или ракеты?

В конце ноября в Новосибирске заметили странный объект в небе. Жители сняли на видео неопознанный летающий объект, который разрезал ночное небо.

Оказалось, что это был пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне „Сары-Шаган“ (Республика Казахстан)»

Когда еще в Алтайском крае видели НЛО?

В конце декабря 2014 года жители Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска наблюдали на утреннем небосводе огромные белые круги, растянувшиеся на несколько километров. Очевидцы сразу приписали их к проделкам инопланетян. Это был след от упавшего метеорита или от запуска на орбиту спутника с Земли.

Последняя версия, по мнению работников планетария, связана со стартом ракеты-носителя с космодрома Байконур.

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