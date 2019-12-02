Красный, а потом зеленый: в Алтайском крае заметили НЛО

Вечером 1 декабря над Бийском пролетел неопознанный объект. Его успела снять одна из жительниц многоэтажки, пишет «Бийский рабочий».

Круглый объект ярко красного цвета завис над многоэтажками в центре Бийска, а когда женщина включила камеру смартфона, его цвет поменялся на зеленый.

Объект резко двигался в разные стороны.

«При этом создавалось ощущение, что по траектории его полета в атмосфере оставались и быстро гасли яркие огни», — отмечают местные журналисты.

Через 15 минут после появления на небе НЛО улетел в том же направлении, откуда и появился.

Версии

В соцсетях жители края начали предполагать, что это мог быть за объект. Основыми оказались две версии:

Лазерная указка,

Квадрокоптер.

НЛО или ракеты?

В конце ноября в Новосибирске заметили странный объект в небе. Жители сняли на видео неопознанный летающий объект, который разрезал ночное небо.

Оказалось, что это был пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.



«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне „Сары-Шаган“ (Республика Казахстан)»

Когда еще в Алтайском крае видели НЛО?

В конце декабря 2014 года жители Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска наблюдали на утреннем небосводе огромные белые круги, растянувшиеся на несколько километров. Очевидцы сразу приписали их к проделкам инопланетян. Это был след от упавшего метеорита или от запуска на орбиту спутника с Земли.

Последняя версия, по мнению работников планетария, связана со стартом ракеты-носителя с космодрома Байконур.